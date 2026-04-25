El efecto Trump en el Capitolio: los votos republicanos tienden al encuentro, fisuras en la unidad demócrata

Publicado por Israel Duro 25 de abril, 2026

La vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca provocó una disminución del cainismo que venía asolando al GOP en los últimos años y abrió grietas en la férrea disciplina demócrata. Es gran titular que se puede extraer del informe del Institute for Legislative Analysis (ILA) sobre votos de los congresistas entre 2023 y 2025 en materias relacionadas con la reducción del gasto federal, la limitación de las competencias reguladoras, la reducción del alcance del gobierno o el respeto estricto de la estructura constitucional y las garantías de las libertades civiles.

El estudio puntúa a los congresistas en una escala de 0-100: "Una puntuación de 100 representa la máxima coincidencia con la reducción del gasto federal, una menor competencia reguladora, un ámbito de actuación gubernamental más reducido y un respeto estricto de la estructura constitucional y la protección de las libertades civiles. Una puntuación de 0 refleja lo contrario".

Además, y para ayudar a comprender lo que hay detrás de la polarización que parece impregnar todo y que se desprende de las declaraciones de los líderes de los partidos en el Capitolio, el ILA "aplica un sencillo sistema de ponderación que va del 1 al 3, de modo que los votos con mayor relevancia para la orientación política o la ideología interna del partido tengan más peso en la puntuación global: política fiscal y tributaria, educación, sanidad, derecho y alcance del gobierno, libertades individuales, energía y medio ambiente, seguridad local y nacional, normativa, libertad de expresión y elecciones, y mano de obra y empleo".

Coaliciones que no encajan en los antiguos supuestos de derecha o izquierda

De acuerdo con los autores del estudio, este tipo de aproximación permite mostrar cómo "las coaliciones se mueven dentro de un sistema ya polarizado, especialmente en cuestiones como el comercio, la vigilancia, la austeridad fiscal y la rendición de cuentas del ejecutivo, que no siempre encajan perfectamente con los antiguos supuestos de izquierda y derecha".

Así, el informe destaca que no puede medirse a los legisladores como un bloque en cuanto a su postura más o menos libertaria. Al contrario, es importante "desglosar los temas en lugar de basarse exclusivamente en etiquetas ideológicas unidimensionales. Un legislador puede mantener una postura firmemente favorable a un gobierno limitado en cuestiones de gasto o regulación, al tiempo que diverge notablemente en materia de comercio o vigilancia. Otro puede subir en la clasificación general porque las cuestiones fiscales predominan en la tabla de puntuación, aunque sus resultados sean dispares en otros ámbitos. Esa complejidad no es un defecto de los datos; es precisamente lo que un análisis riguroso de los votos pretende reflejar".

En este sentido, el informe deja tres conclusiones principales: que muchos de los halcones del GOP (Freedom Caucus y cía) han reducido su estándar, mientras que un número considerable de moderados lo han subido, favoreciendo puntos de encuentro donde no era fácil durante la era Biden. Además, los demócratas han subido en general su puntuación en apoyo de posiciones más cercanas a la derecha.

Chip Roy, el 'halcón' con las garras más afiladas

En cuanto a la primera, en los tres años estudiados se ha observado una reducción importante de legisladores cuya puntuación supera los 90 puntos. Así, se ha pasado de 63 en 2023 a 27 durante el pasado curso. El representante Chip Roy es el congresista con una puntuación más alta, con un 99,5%.

Le siguen el senador Rand Paul (99,34) y el también miembro de la Cámara Baja Andy Biggs (98,48%). El representante Mark Harris, en el mencionado puesto 27, es el último de los políticos por encima del 90%. Las mujeres con mayor puntuación son la ya exrepresentante Marjorie Taylor-Greene (puesto 15 con el 93,18%) y Lauren Boebert (18, 92,82%). El primer demócrata del listado es Henry Cuellar (54,73%).

No obstante, esto "no significa necesariamente que la conferencia republicana se haya desplazado simplemente hacia una dirección uniformemente estatista. El patrón es más específico que eso. La puntuación tema por tema de la ILA sugiere que ciertas cuestiones en las que los tradicionalistas partidarios de un gobierno limitado solían mantener el centro de gravedad del partido —especialmente el comercio, la vigilancia y algunas disputas relacionadas con la rendición de cuentas— dan lugar ahora a diferentes alineamientos de coalición. Mientras que la ortodoxia republicana anterior solía hacer hincapié en el libre comercio y el escepticismo hacia una política industrial amplia, un estilo de gobierno más populista y nacionalista parece haber normalizado un uso más amplio de los aranceles y desviaciones más circunstanciales de los antiguos instintos constitucionales y libertarios civiles", apunta el estudio.

El informe pone como ejemplo de una enmienda del senador Josh Hawley sobre aranceles en 2023. Hawley propuso entonces un sobrecargo a importaciones procedentes de China que fue rechazado contundentemente por 17 votos a 81, con el voto en contra de 31 republicanos. En 2025, los aranceles recíprocos de Trump recibieron el apoyo de 47 conservadores con el rechazo de tan sólo cinco.

Un "centro de gravedad diferente" en el Partido republicano

Por otro lado, el empuje de Trump movió durante el pasado año a muchos republicanos más moderados a apoyar medidas de corte más radical al que solían acceder anteriormente. Así el ILA destaca que "el número de republicanos con una puntuación inferior al 60 % también se redujo drásticamente: de 33 en 2023 a 21 en 2024 y a solo 3 en 2025. Estos datos revelan que el partido no se limitó a descender en la escala del ILA, sino que se reajustó hacia un centro de gravedad diferente".

"Esta distinción es importante porque apunta a una consolidación interna, y no a un colapso ideológico. Algunos de los republicanos más moderados comenzaron a votar de forma más sistemática a favor de la restricción del gasto y otras medidas de gobierno limitado, incluso cuando los miembros situados en el extremo libertario o constitucionalista de la escala perdieron terreno en comparación con años anteriores. Por lo tanto, la conferencia parece más unificada internamente que hace dos años, pero unificada en torno a una combinación de prioridades algo diferente".

De nuevo, los autores personalizan un ejemplo para hacer comprender lo ocurrido. En este caso, el elegido es el representante Mike Lawler:

"En 2023, Lawler se opuso a la mayoría de las medidas de austeridad fiscal impulsadas por los republicanos. Según la línea de tendencia trienal del ILA, Lawler pasó de 46,83 en 2023 a 56,03 en 2024 y luego a 64,14 en 2025. Este cambio llama la atención porque sugiere un giro no en la retórica, sino en el comportamiento de voto. El registro del secretario de la Cámara de Representantes muestra que la Ley de Rescisiones se aprobó en la Cámara el 12 de junio de 2025 por 214 votos a favor y 212 en contra, con los republicanos —incluido Lawler— aportando los 214 votos a favor. Para el ILA, el apoyo a medidas de este tipo ayuda a explicar por qué los republicanos anteriormente moderados obtuvieron puntuaciones más altas en 2025 que en cualquiera de los dos años anteriores".

Los demócratas, menos cohesionados

Por último, el tercer "gran descubrimiento" del estudio es que "los demócratas siguen estando más unidos en cuanto a sus principios, pero menos cohesionados que antes". Los autores apuntan que "los demócratas siguen estando mucho más unidos ideológicamente que los republicanos cuando se les evalúa en función de un criterio de gobierno limitado. En 2025, la puntuación media de los demócratas fue de 10,31, frente a los 79,62 de los republicanos. En la escala del ILA, esto significa que los demócratas siguen agrupándose mucho más cerca unos de otros en la parte baja de la escala, mientras que los republicanos siguen abarcando un abanico más amplio de posiciones".

"Al mismo tiempo, el grupo parlamentario demócrata estaba algo menos compacto en el año 2025 que en años anteriores. En 2023, la puntuación media de los demócratas se situaba en 7,52. En 2025 había aumentado hasta 10,31. Un indicador aún más claro es el número de demócratas que obtuvieron una puntuación superior al 10 %. Esa cifra aumentó de 28 en 2023 a 71 en 2024 y luego a 99 en 2025. Los datos muestran que los demócratas se mantuvieron más unidos que los republicanos, pero una mayor proporción del grupo parlamentario siguió subiendo ligeramente en la escala del ILA".

Sin embargo, "eso no significa que los demócratas se estén convirtiendo en un partido de gobierno limitado en ningún sentido amplio. En cambio, sugiere una dispersión ligeramente mayor dentro del grupo parlamentario". además, un análisis relacionado de Brookings ha argumentado que "el solapamiento ideológico entre los partidos ha desaparecido en gran medida".

AOC 'sólo' es la tercera demócrata más radical del Capitolio de acuerdo a sus votos

Al igual que hicimos entre los republicanos con mayor puntuación, el demócrata que 'lidera' (o sea el que menos puntuación obtiene) a su grupo es la representante Ayanna Pressley, con un 2,51% seguida por la también representante Delia Ramírez, con un 2,71%. La integrante de The Squad Alexandria Ocasio-Cortez debe conformarse con la tercera plaza con el 3%. El primer hombre en la lista es Maxwell Frost, en cuarto lugar, también con un 3%. El primer miembro de la Cámara Alta en aparecer es la senadora Mazie K. Hirono, con un 5,51%

El informe destaca que "en conjunto, los resultados del ILA describen un Congreso en el que la polarización sigue siendo real, pero ya no explica por sí sola toda la situación. La realidad más profunda es la reestructuración interna de las coaliciones partidistas. Los republicanos parecen más unidos de lo que estaban en 2023, pero esa unidad no se basa exactamente en el mismo programa de gobierno limitado que en su día definió a la conferencia. Los demócratas siguen estando más aglutinados en torno a la referencia del ILA, pero incluso ellos muestran signos de una ligera división dentro del grupo parlamentario".