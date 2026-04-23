Tras meses de tensiones con Hegseth, el Pentágono despidió a John Phelan, secretario de la Marina

Publicado por Joaquín Núñez 22 de abril, 2026

El Pentágono despidió a John Phelan, secretario de la Marina. A través de un comunicado difundido por el portavoz del Departamento de Guerra, Sean Parnell, confirmó que será temporalmente reemplazado por Hung Cao, actual subsecretario de la Marina. La noticia llegó apenas un día después de que Phelan participara en la conferencia anual de la Armada en Washington DC, donde expuso su agenda para la Marina ante marineros, profesionales del sector y periodistas.

Según informó el Wall Street Journal, la salida de Phelan se produjo tras "meses de tensiones" con el secretario de Guerra, Pete Hegseth. Además, semanas después de que Hegseth destituyera al máximo responsable del Ejército, el general Randy George.

Antes de ser confirmado por el Senado para el puesto, Phelan no tenía experiencia previa en las Fuerzas Armadas. En cambio, cuenta con una larga trayectoria en el ámbito privado. Fue presidente de la firma Rugger Management LLC y un importante donante de Donald Trump durante la campaña presidencial de 2024.

Parnell, portavoz del Departamento de Guerra, confirmó la salida de Phelan en su cuenta de X: "El secretario de la Marina, John C. Phelan, abandona el Gobierno con efecto inmediato. En nombre del secretario de Guerra y del subsecretario de Guerra, queremos expresar nuestro agradecimiento al secretario Phelan por los servicios prestados al Departamento y a la Marina de los Estados Unidos. Le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos".

Además, el funcionario anunció que Cao tomaría el puesto de Phelan de forma interina. De 54 años y nacido en Vietnam, el ahora el nuevo secretario interino de la Marina se graduó en la Academia Naval de los Estados Unidos. Sirvió durante más de 30 años en la Armada, siendo desplegado en Irak, Somalia y Afganistán.

En octubre de 2021, decidió retirarse para iniciar su carrera política. Como republicano, fue candidato a la Cámara de Representantes en 2022 y al Senado en 2024. Pese a que no logró ganar ninguna de las dos elecciones, su candidatura contra Tim Kaine le trajo atención nacional. Tras un llamativo discurso en la Convención Nacional Republicana de 2024, logró achicar márgenes y obtener el 45% de los votos en la elección, cuatro puntos más que el candidato republicano que compitió contra Kaine en 2020.