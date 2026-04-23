ANÁLISIS
El DOJ lanza una ofensiva masiva contra los centros de estafas en el sudeste asiático: "Estos criminales no puedan operar con impunidad"
El departamento asestó este jueves un duro golpe a las redes criminales de estafas en la región, al anunciar cargos penales, la inmovilización de más de $700 millones en criptomonedas y sanciones contra operadores de centros de fraude que han robado miles de millones de dólares a ciudadanos estadounidenses.
El Departamento de Justicia (DOJ), a través de la fiscal federal Jeanine Ferris Pirro y el subsecretario adjunto de la División Criminal A. Tysen Duva, anunció hoy una serie de acciones coordinadas de la Scam Center Strike Force contra organizaciones criminales del sudeste asiático que operan centros de estafas y han defraudado miles de millones de dólares a ciudadanos estadounidenses.
"La orden ejecutiva del presidente para combatir el cibercrimen, el fraude y los esquemas depredadores contra los ciudadanos estadounidenses establece una estrategia clara y de todo el Gobierno para enfrentar el delito cibernético y las operaciones de estafa transnacionales, reuniendo herramientas policiales, de inteligencia, diplomáticas y financieras en un esfuerzo unificado", dijo la fiscal federal Pirro.
El Scam Center Strike Force fue creado en 2025 y ha incautado al menos $637.021.733 en criptomonedas provenientes de estos esquemas. El equipo de incautación de criptomonedas está enfocado en recuperar los fondos robados y devolverlos a las víctimas.
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Las medidas anunciadas por el DOJ incluyen cargos penales contra dos ciudadanos chinos, Huang Xingshan y Jiang Wen Jie, que dirigían un complejo de fraude de inversión en criptomonedas en Birmania y que intentaron establecer otro en Camboya.
Pirro señaló que ambos hombres están actualmente detenidos en Tailandia por infracciones migratorias y añadió que espera poder llevarlos a juicio en Estados Unidos. "Me reuní con funcionarios tailandeses ayer y estamos trabajando para traerlos aquí", declaró.
El DOJ también ofreció una recompensa de hasta $4 millones por información que permita capturar a Daren Li, un ciudadano chino que en 2024 admitió ante la justicia estadounidense haber lavado dinero procedente de estafas con criptomonedas, pero que abandonó el país antes de que se dictara su sentencia.
Por otra parte, las autoridades han incautado un canal de Telegram utilizado para reclutar víctimas de trata de personas y enviarlas a centros de estafas en Camboya, donde eran obligadas a suplantar autoridades para robar a estadounidenses, además de decomisar 503 sitios web falsos de inversión.
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"Los estafadores que atacan a estadounidenses desde el extranjero pueden creer que no se les puede alcanzar, pero el Departamento de Justicia y nuestros socios del Strike Force están trabajando para garantizar que estos criminales no puedan operar con impunidad, sin importar en qué lugar del mundo se encuentren", dijo el fiscal general adjunto Duva.
El Strike Force continúa rastreando e incautando fondos vinculados al lavado de dinero procedente de centros de estafas. En conjunto, se han bloqueado más de $700 millones en criptomonedas presuntamente relacionadas con fraudes de este tipo.
Recompensas y sanciones para frenar a las redes globales de fraude
En una acción interinstitucional coordinada, el Departamento del Tesoro impuso sanciones contra operadores de centros de estafas en Camboya, mientras que el Departamento de Estado ofreció recompensas por información que permita la incautación o recuperación de ganancias relacionadas con el centro de estafas Tai Chang en Birmania.
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El Tesoro anunció sanciones financieras contra el senador camboyano Kok An, acusado de "controlar centros de estafa" en su país, así como contra 28 personas y entidades presuntamente pertenecientes a esta red.
En el anuncio de hoy participó el secretario del Tesoro, Scott Bessent. "Eliminar el fraude es una de las principales prioridades de la Administración Trump", afirmó. "El Departamento del Tesoro seguirá apuntando contra los estafadores y los centros de fraude que roban miles de millones de dólares a los estadounidenses que trabajan duro, sin importar dónde operen o qué tan bien conectados estén".
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En estos esquemas, las víctimas son manipuladas durante un periodo prolongado y engañadas para que depositen dinero en plataformas de inversión fraudulentas que aparentan generar grandes ganancias. En realidad, todos los fondos van directamente a los estafadores. La estafa continúa hasta que la víctima se queda sin dinero o descubre el fraude, momento en el cual los estafadores cortan todo contacto.
Muchos de estos esquemas operan desde complejos de gran escala situados en la frontera entre Birmania y Tailandia, así como en Camboya. Las redes criminales suelen atraer a trabajadores a Tailandia con falsas ofertas de empleos técnicos bien remunerados, para luego confiscarles sus documentos de identidad y trasladarlos por la fuerza a centros de estafas.
Dentro de estos complejos, las personas traficadas son obligadas a participar en operaciones fraudulentas dirigidas a víctimas en Estados Unidos y otros países, bajo amenazas de violencia. Informes públicos sobre estos lugares han documentado agresiones y otros abusos graves.