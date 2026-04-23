"Los resultados en Virginia muestran que los demócratas harán cualquier cosa para arrebatar el poder y quedarse con él"

Publicado por Luis Francisco Orozco 23 de abril, 2026

En el noticiero de Voz News, la presentadora y directora ejecutiva Karina Yapor entrevistó al director de Comunicaciones Hispanas del Partido Republicano Jaime Flórez sobre los recientes resultados electorales en el estado de Virginia, los cuales traen como consecuencia un nuevo mapa electoral en el que el Partido Demócrata saca una clara ventaja.

“Los resultados en Virginia son una demostración más de que los demócratas están dispuestos a hacer cualquier cosa para arrebatar el poder y quedarse con él indefinidamente. […] Utilizar recursos de fuentes oscuras para tratar de cambiar los más electorales y poner a votar a inmigrantes indocumentados es lo único que puede salvar a los demócratas, al ser un partido sin propuestas, sin liderazgo y sin nada que ofrecerle a los votantes", dijo Flórez.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.