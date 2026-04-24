EN VIVO | El petróleo vuelve a superar los 100 dólares por barril ante la inestable situación en Irán
Mientras Israel y Líbano acuerdan prolongar el alto el fuego tres semanas más, Teherán se muestra desafiante mientras Trump asegura que el Régimen de los Ayatolás está a punto de colapsar por el enfrentamiento entre el ala dura y los 'moderados'.
El precio del barril de Brent volvió a superar holgadamente los 100 dólares por barril, mientras que el de West Texas Intermediate se aproximaba a esa barrera debido a la percepción de que el acuerdo de paz en Oriente Medio no está más cerca. Las declaraciones procedentes de Teherán, mostrándose desafiantes y amenazando a sus vecinos y al comercio internacional contrastan con las afirmaciones de Donald Trump de que el Régimen de los Ayatolás está a punto de colapsar por el enfrentamiento entre moderados y el ala más dura liderada por los Guardianes de la Revolución que parecen llevar la voz cantante en el país en estos momentos.
En el otro gran frente de la guerra, Israel y Líbano acordaron en Washington extender el alto fuego durante tres semanas más.
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Por primera vez en décadas, tres portaaviones de EEUU operan a la vez en Oriente Medio
El Comando Central informó de que en estos momentos hay tres portaaviones operando en Oriente Medio, un hito histórico que hacía décadas que no se producía. Un hito que deja clara la importancia que da Donald Trump a la resolución del conflicto con Irán.
"Acompañados por sus grupos aéreos, el USS Abraham Lincoln (CVN 72), el USS Gerald R. Ford (CVN 78) y el USS George H. W. Bush (CVN 77) cuentan con más de 200 aeronaves y 15 000 marineros", escribió el CentCom en un post.
Netanyahu publica su parte de salud: "estoy sano" tras superar un pequeño tumor maligno
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, publicó un post en su cuenta de X para dar cuenta del último chequeo médico al que se ha sometido. El mandatario retrasó este momento hasta completar el tratamiento de un pequeño tumor maligno, que ya ha superado.
En la publicación, Netanyahu explica:
"Hoy se publicó mi informe médico anual.
Pedí retrasar su publicación por dos meses para que no se publicara en el punto álgido de la guerra, con el fin de no permitir que el régimen terrorista de Irán difunda más propaganda falsa contra Israel.
Me gustaría compartir con ustedes tres cosas:
1 - Baruj Hashem, estoy sano.
2 - Estoy en excelente forma física.
3 - Tuve un pequeño problema médico en la próstata que fue tratado por completo. Gracias a Dios, eso ya quedó atrás."
Hezbolá asegura que la ampliación de la tregua "no tiene sentido" y se reserva el derecho a "responder a agresiones" israelíes
El grupo terrorista Hezbolá mostró su desagrado con la prolongación del alto el fuego entre Líbano e Israel, asegurando que "no tiene sentido". Además, aseguró que se reserva el derecho a "responder a agresiones" israelíes
Muere un casco azul que había resultado herido en Líbano
La Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FINUL), informó del fallecimiento de un soldado del cuerpo que había resultado herido en un ataque el 29 de marzo.
El Pentágono se prepara para cobrar las facturas a los socios 'rebeldes' de la OTAN
Un correo al más alto nivel al que ha tenido acceso Reuters muestra las posibles represalias que propone el Departamento de Guerra a los socios más remisos a colaborar con EEUU en la Guerra de Irán. Incluye la suspensión de España de la OTAN y retirar el apoyo al Reino Unido en su conflicto por Argentina por las Malvinas.
El petróleo sigue subiendo y rompe la barrera de los $100 de nuevo
El precio del barril de Brent volvió a romper holgadamente la barrera de los 100 dólares y, tras las primeras operaciones de las bolsas europeas, se pagaba a 107,3 dólares. El West Texas Intermediate también rondaba esa barrera con subidas hasta los 97,57 dólares por barril.
Inquietud en los mercados
Las bolsas dieron muestras de volatilidad debido a la incertidumbre sobre el conflicto de Oriente Medio y su impacto en el precio del petróleo, que sigue la senda alcista.
Los mercados asiáticos cerraron mixtos, mientras que Europa amaneció en rojo.
¿Por qué el diesel sube más que la gasolina?
Economía
¿Por qué el diésel es un problema económico mucho mayor que la gasolina desde que estalló la guerra con irán?
Emmanuel Alejandro Rondón
Todo lo ocurrido en la guerra de Oriente Medio hasta ahora, aquí
Política
Trump confirma extensión del cese al fuego en el Líbano y advierte sobre el colapso interno de Irán
Andrés Ignacio Henríquez