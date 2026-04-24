EN VIVO | El petróleo vuelve a superar los 100 dólares por barril ante la inestable situación en Irán

Publicado por Israel Duro 24 de abril, 2026

El precio del barril de Brent volvió a superar holgadamente los 100 dólares por barril, mientras que el de West Texas Intermediate se aproximaba a esa barrera debido a la percepción de que el acuerdo de paz en Oriente Medio no está más cerca. Las declaraciones procedentes de Teherán, mostrándose desafiantes y amenazando a sus vecinos y al comercio internacional contrastan con las afirmaciones de Donald Trump de que el Régimen de los Ayatolás está a punto de colapsar por el enfrentamiento entre moderados y el ala más dura liderada por los Guardianes de la Revolución que parecen llevar la voz cantante en el país en estos momentos.

En el otro gran frente de la guerra, Israel y Líbano acordaron en Washington extender el alto fuego durante tres semanas más.

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"Acompañados por sus grupos aéreos, el USS Abraham Lincoln (CVN 72), el USS Gerald R. Ford (CVN 78) y el USS George H. W. Bush (CVN 77) cuentan con más de 200 aeronaves y 15 000 marineros", escribió el CentCom en un post.

07:36 Netanyahu publica su parte de salud: "estoy sano" tras superar un pequeño tumor maligno 13:42 24/04/2026 13:42 24/04/2026 El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, publicó un post en su cuenta de X para dar cuenta del último chequeo médico al que se ha sometido. El mandatario retrasó este momento hasta completar el tratamiento de un pequeño tumor maligno, que ya ha superado.

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En la publicación, Netanyahu explica:

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​"Hoy se publicó mi informe médico anual.



Pedí retrasar su publicación por dos meses para que no se publicara en el punto álgido de la guerra, con el fin de no permitir que el régimen terrorista de Irán difunda más propaganda falsa contra Israel.



Me gustaría compartir con ustedes tres cosas:



1 - Baruj Hashem, estoy sano.



2 - Estoy en excelente forma física.



3 - Tuve un pequeño problema médico en la próstata que fue tratado por completo. Gracias a Dios, eso ya quedó atrás."



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