El DOJ acuerda con Nebraska prohibir que el estado aplique sus programa de matrícula y becas para inmigrantes ilegales

Publicado por Williams Perdomo 22 de abril, 2026

El Departamento de Justicia informó de que llegó a un acuerdo con Nebraska para prohibir de forma permanente las leyes del estado que otorgan matrícula estatal y asistencia financiera a inmigrantes ilegales.

El acuerdo propuesto, que aún debe ser aprobado por la corte, resolvería las alegaciones del Departamento de que las leyes de Nebraska discriminan inconstitucionalmente a los ciudadanos estadounidenses en favor de los inmigrantes ilegales.

En concreto, las leyes impugnadas de Nebraska otorgan matrículas reducidas a los inmigrantes indocumentados en detrimento de los ciudadanos estadounidenses, lo que -según el DIJO- no solo viola la ley federal, sino que también incentiva la inmigración ilegal y recompensa a los sin papeles con becas a las que los ciudadanos estadounidenses no tienen derecho.

“Durante dos décadas, la legislatura de Nebraska otorgó un trato preferencial a los inmigrantes indocumentados por encima de los ciudadanos estadounidenses”, dijo el Fiscal General Adjunto Stanley Woodward.

Instamos a todos los estados a seguir la sensata corrección del Fiscal General Hilgers, poniendo fin a cualquier política que recompense la entrada ilegal a nuestro país con oportunidades educativas no disponibles para los ciudadanos estadounidenses”, agregó.

En ese sentido, el Fiscal General Adjunto Brett A. Shumate, de la División Civil del Departamento de Justicia, resaltó que “las leyes inconstitucionales y antiamericanas de Nebraska jamás debieron haberse aprobado y están prohibidas por la ley federal”.

“Este decreto de consentimiento propuesto demuestra la calidad de la colaboración entre los líderes del estado de Nebraska y el Departamento de Justicia con el propósito común de garantizar que los fondos públicos federales no se utilicen para discriminar a los ciudadanos respetuosos de la ley de Nebraska”, dijo la fiscal federal Lesley Woods para el Distrito de Nebraska.

La moción se presentó apenas unas horas después de que el Departamento de Justicia interpusiera una demanda ante la corte de Distrito de Nebraska, División de Omaha, contra el estado de Nebraska, solicitando una orden judicial para impedir que el estado aplique las leyes que obligan a las universidades a ofrecer matrículas a precio de residente a todos los extranjeros que mantienen su residencia en Nebraska, independientemente de si se encuentran legalmente en Estados Unidos. Además, la demanda busca impedir que Nebraska aplique las leyes estatales que otorgan asistencia financiera y becas a inmigrantes sin papeles.