Trump participa en el evento "Estados Unidos lee la Biblia"

Publicado por Israel Duro 19 de abril, 2026

Donald Trump fue uno de los encargados de dar el pistoletazo de salida al evento "Estados Unidos lee la Biblia" con el que se pretende celebrar el 250 aniversario del país. El presidente leyó el fragmento del Segundo Libro de las Crónicas 7,11–22 en una iniciativa que durará una semana en la que diferentes personalidades leerán fragmentos del Libro Sagrado.

De acuerdo con los organizadores, entre el 18 y el 25 de abril, "más de 475 líderes de todos los ámbitos de influencia se reunirán en Washington DC para leer en voz alta la Biblia completa con motivo del 250º aniversario de nuestra nación".

"Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora"

En declaraciones a Fox News, Bunni Pounds, fundador y presidente de Christians Engaged explicó la elección del pasaje para que fuera leído por Trump:

"Esto ocurre en un momento en el que los israelitas atravesaban dificultades y Dios habló y dijo: 'Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora'. Hemos rezado este pasaje durante al menos los últimos 50 años de la historia de Estados Unidos, en el Día Nacional de la Oración y en otros momentos en este país".

El versículo 14 dice: 'Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla, ora, busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra'".

"Los principios fundacionales de EEUU se basan en que los derechos provienen de Dios"

Otro de los políticos destacados en la inauguración fue el speaker de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, quien aseguró que "Dios aún no ha terminado con Estados Unidos". Durante su intervención, Johnson apuntó que la fe jugó un papel fundamental en el nacimiento del país, destacando que "los principios fundacionales de Estados Unidos se basan en la creencia de que los derechos provienen de Dios":

"Somos la primera nación en la historia del mundo que proclamó eso con valentía. Ese es el fundamento de lo que nos ha convertido en la nación más grande de la historia del mundo".

Además, Johnson aseguró a los asistentes que esta lectura pública de las Escrituras es una oportunidad para "defender y restaurar los cimientos del país. Esto es más que un gesto simbólico, es una renovación de nuestro compromiso".

Cada día, desde el domingo 19 a las 9 de la mañana (E.T.), cientos de personalidades leerán la Biblia completa, "desde el Génesis hasta la Revelación", en jornadas de 12 horas desde el Museo de la Biblia, en DC