"Tiene que parar ya": Trump descoloca a Netanyahu al declarar que Israel tiene "prohibido" atacar el Líbano

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 17 de abril, 2026

Una publicación en Truth del presidente Donald Trump encendió las alarmas y descolocó al Gobierno israelí, incluyendo al primer ministro de ese país, Benjamín Netanyahu. El presidente estadounidense declaró el viernes que Israel tiene "prohibido" bombardear el Líbano, un lenguaje que, según los israelíes, contradijo directamente el texto del acuerdo de alto el fuego que el Departamento de Estado había publicado el día anterior.

Según un reporte de Axios, la publicación de Trump dejó al primer ministro Netanyahu personalmente consternado y preocupado.

"Estados Unidos se quedará con todo el 'polvo nuclear' creado por nuestros magníficos bombarderos B2. No se intercambiará dinero de ninguna manera, forma o condición. Este acuerdo tampoco está sujeto al Líbano de ninguna manera, pero EEUU trabajará, de forma separada, con el Líbano y tratará la situación de Hezbolá de manera apropiada, escribió el presidente antes de advertir a Tel Aviv: “Israel no volverá a bombardear el Líbano. Tienen PROHIBIDO hacerlo por parte de los EEUU. ¡Basta ya!”.

En una entrevista posterior con Axios a la publicación, Trump fue incluso más directo: "Israel tiene que parar. No pueden seguir volando edificios. No lo voy a permitir”.

Un alto el fuego frágil

Según el texto del acuerdo firmado entre Israel y el Líbano, publicado por el Departamento de Estado, el Ejército israelí se reserva el derecho de tomar acciones militares "en legítima defensa, en cualquier momento, contra ataques planeados, inminentes o en curso".

Israel, en cambio, se comprometió a no realizar operaciones ofensivas contra objetivos libaneses, pero mantuvo su derecho a responder ante amenazas de Hezbolá.

La publicación de Trump, según Axios, preocupó a funcionarios israelíes porque no hacía ninguna distinción entre ataques ofensivos y defensivos. Para Netanyahu y su gobierno, la diferencia no es menor, ya que el alto el fuego es políticamente sensible en Israel, y el gobierno había enfatizado repetidamente que no estaría restringido de actuar contra Hezbolá si era necesario.

Según Axios, Netanyahu y su equipo no fueron informados previamente de la publicación. Se enteraron por los medios de comunicación. Casi inmediatamente, asesores israelíes, incluido el embajador en Washington, Yechiel Leiter, comenzaron a moverse con urgencia para entender si Washington había cambiado de postura unilateralmente. Incluso, algunos funcionarios israelíes pidieron aclaraciones formales a la Casa Blanca, afirmando que el mensaje de Trump contradecía el acuerdo firmado.

Tras la consulta de Axios, un funcionario estadounidense aclaró las declaraciones del presidente Trump: "El acuerdo de alto el fuego establece claramente que Israel no llevará a cabo ninguna operación militar ofensiva contra objetivos libaneses, pero preserva su derecho a la legítima defensa contra ataques planeados, inminentes o en curso”.

Poco antes de la entrevista de Trump a Axios, un dron israelí realizó un ataque en el sur del Líbano. Una fuente israelí afirmó que Hezbolá había violado el alto el fuego atacando a fuerzas israelíes dentro de la zona de seguridad y que la represalia había sido en legítima defensa.

El episodio ilustra la fragilidad del alto el fuego y también las tensiones diplomáticas, aparentemente nuevas, que puede haber entre Washington y Tel Aviv luego de que se complicara la guerra en Irán y los precios del petróleo afectaran la economía global.