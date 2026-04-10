Un juez federal bloquea nuevas restricciones del Pentágono a la prensa

Publicado por Luis Francisco Orozco 9 de abril, 2026

El juez de distrito Paul Friedman bloqueó este jueves el más reciente intento del Pentágono de restringir el acceso de la prensa, tras un fallo en el que criticó al Departamento de Defensa por intentar eludir una decisión judicial previa que había invalidado partes de una política de prensa impulsada por el secretario de Defensa Pete Hegseth, e incluso advirtió que “la supresión del discurso político es propia de una autocracia, no de una democracia”. El fallo prohíbe formalmente a los funcionarios del Departamento de Defensa aplicar la nueva política contra varios reporteros del New York Times y ordena que se restablezca su acceso al edificio.

Según señaló el juez federal, el Pentágono ignoró en la práctica el primer fallo al implementar rápidamente un conjunto revisado de normas. Asimismo, Friedman señaló que “El Departamento no puede simplemente reinstaurar una política ilegal bajo la apariencia de tomar una acción ‘nueva’ y esperar que el tribunal mire hacia otro lado”, añadiendo que la política actualizada del Pentágono continuaba representando una clara vulneración de los derechos constitucionales de los periodistas de seguridad nacional. “La supresión del discurso político es propia de una autocracia, no de una democracia, como reconocieron los Padres Fundadores cuando redactaron la Primera Enmienda”, escribió el juez, quien originalmente fue designado por el presidente demócrata Bill Clinton.

Si bien Friedman ya había anulado el mes pasado disposiciones clave de la política anterior de Hegseth que permitían al Pentágono suspender o revocar credenciales de prensa en función de la cobertura, el juez dejó vigentes otros elementos que no fueron objeto de la impugnación legal por parte del Times. Entre los cambios más destacados, el Pentágono cerró el histórico “Corredor de Corresponsales” y estableció la obligación de que los reporteros estén acompañados en todo momento mientras se encuentren dentro del edificio.

En respuesta al fallo de Friedman, el abogado del Times, Theodore Boutrous, afirmó que la decisión “reivindica de manera contundente tanto la autoridad del tribunal como las protecciones de la Primera Enmienda al periodismo independiente”. En octubre, reporteros de algunos medios de comunicación tradicionales abandonaron el edificio del Departamento de Defensa en lugar de aceptar las nuevas normas. El Times demandó al Pentágono y a Hegseth en diciembre para impugnar la política.