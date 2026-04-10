Rutte admite que aliados de la OTAN fueron “lentos” en apoyar a EEUU contra Irán

Publicado por Luis Francisco Orozco 9 de abril, 2026

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, reconoció este jueves durante un evento del Reagan Institute en Washington DC que algunos miembros de la alianza fueron “un poco lentos” en brindar apoyo a Estados Unidos después de que el presidente Donald Trump iniciara acciones militares contra Irán, en lo que se ha convertido en una guerra de resolución indefinida y que en este momento se encuentra en un frágil cese al fuego. En el evento, Rutte señaló que, aun cuando los aliados no fueron informados con antelación sobre la ofensiva militar contra Irán, posteriormente se han movilizado para ayudar a la Administración Trump. “Cuando llegó el momento de proporcionar el apoyo logístico y de otro tipo que Estados Unidos necesitaba en Irán, algunos aliados fueron un poco lentos, por decir lo menos”, afirmó.

Las declaraciones del secretario general se produjeron un día después de una reunión que este mantuvo con Trump en la Casa Blanca, en un contexto en el que el mandatario republicano ha continuado criticando a la alianza por lo que considera un apoyo insuficiente en las primeras etapas del enfrentamiento con la teocracia iraní. Poco después de dicha reunión, Rutte tuvo una entrevista con CNN en la que elogió a Trump e incluso aseguró que el mundo “es un lugar más seguro” tras los ataques contra Teherán, los cuales no solo han eliminado al líder supremo Alí Jamenei, sino también a buena parte de la cúpula militar y política de la dictadura iraní.

Durante el evento del jueves, Rutte explicó que la cooperación entre Estados Unidos y la OTAN ha mejorado significativamente, más allá de los retrasos iniciales. A pesar de los retrasos iniciales, Rutte enfatizó que la cooperación ha mejorado. “Casi sin excepción, los aliados están haciendo todo” lo que la Administración Trump ha solicitado, añadió, subrayando que los países de la alianza han “escuchado y están respondiendo” a las demandas del mandatario republicano.

De igual forma, el secretario reconoció la frustración manifestada por Trump poco después de su reunión, luego de que el mandatario republicano atacara a la OTAN por no haberle brindado a Estados Unidos su apoyo. Sin embargo, Rutte defendió la respuesta de los aliados europeos al argumentar que buena parte de estos han llegado a cumplir con las expectativas de Washington. “Percibí su decepción por el hecho de que sentía que demasiados aliados no estaban con él”, dijo Rutte, añadiendo que le indicó a Trump que la “mayoría de los europeos han hecho lo que Estados Unidos pidió”.