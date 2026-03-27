Trump promociona su agenda económica en un evento con agricultores en la Casa Blanca

Publicado por Joaquín Núñez 27 de marzo, 2026

Donald Trump encabezó un evento con agricultores en la Casa Blanca. Acompañado por la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, el presidente realizó algunos anuncios productivos y promocionó su agenda económica en un discurso dedicado a los beneficios para los granjeros y productores agrícolas en todo el país.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump adoptó diversas medidas para favorecer a los agricultores. Entre ellas están la eliminación y flexibilización de regulaciones ambientales y laborales que encarecían la producción, la expansión del acceso al agua para riego y la aceleración de proyectos de petróleo y gas para abaratar la energía.

Además, mediante la aprobación del 'Big Beautiful Bill', se implementaron recortes impositivos para productores y empresas agrícolas, incentivos fiscales a la producción local, y una reforma del sistema de subsidios con foco en pequeños y medianos establecimientos.

En su discurso, el presidente criticó duramente a la Administración Biden y repasó algunas medidas de cara a las elecciones de medio término, que tendrán lugar el próximo 3 de noviembre: "Durante los cuatro desastrosos años previos a mi llegada al cargo, Sleepy Joe Biden y los demócratas del Congreso aplastaron a los agricultores estadounidenses con la peor inflación de la historia de nuestro país. Los precios se dispararon de tal manera. Lo que le hicieron a nuestro país fue terrible. Por cierto, también en muchos otros aspectos: las fronteras, todo lo demás".

"Paralizaron la industria agrícola estadounidense con restricciones brutales y no lograron negociar ni un solo acuerdo comercial nuevo en su nombre. No se negoció ni un solo acuerdo comercial en su nombre durante la administración Biden. Nosotros somos exactamente lo contrario", añadió.

En adición, Trump destacó el impacto de sus acuerdos comerciales en la expansión de las exportaciones agrícolas, al señalar que los envíos de soja estadounidense a China superaron los 40.000 millones de dólares.

El presidente también le dio espacio a algunos agricultores para que cuenten su experiencia en primera persona. Uno de ellos fue Joel Viereck, un productor de vegetales de Nueva Jersey. "Cultivamos unos cientos de acres donde nos especializamos en tomates frescos de Jersey. Lo hago junto con mi familia. Solo quiero darle las gracias de nuevo por todo lo que está haciendo para que Estados Unidos vuelva a ser grande", expresó Viereck, quien también instó al Congreso a aprobar lo antes posible la nueva Ley Agrícola impulsada por Trump y los republicanos.

En el discurso también hubo lugar para algunos anuncios. En concreto, el presidente les comunicó a los agricultores que la Administración de Pequeñas Empresas, dirigida por Kelly Loeffler, abriría nuevas garantías de crédito a gran escala para los proveedores de alimentos.

Además, el presidente anunció una orden de emergencia para permitir la venta inmediata de E-15, una mezcla de gasolina con 15% de etanol producido a base de maíz, y adelantó que buscará que el Congreso autorice su comercialización durante todo el año. La medida apunta a bajar el precio de la gasolina, ya que el etanol suele ser más barato que los combustibles tradicionales, pero también busca aumentar la demanda de maíz.