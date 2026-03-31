El CEO de Air Canada anuncia su retiro tras enviar un mensaje de condolencia solo en inglés por fatal accidente en Nueva York

Publicado por Luis Francisco Orozco 30 de marzo, 2026

El director ejecutivo de Air Canada, Michael Rousseau, anunció este lunes que se retirará más adelante este año, poco después de recibir numerosas críticas por un mensaje de condolencias que emitió solo en inglés tras el mortal accidente de este mes en la ciudad de Nueva York. La mayor aerolínea de Canadá, cuya sede se encuentra en la provincia francófona de Quebec, informó que Rousseau, de 68 años, comunicó a la junta directiva que dejará el cargo a finales de septiembre. Air Canada, que por ley debe ofrecer servicio en inglés y francés, señaló que buscará un nuevo CEO que tenga “la capacidad de comunicarse en francés”.

El accidente ocurrió el pasado 22 de marzo, cuando un vuelo de Air Canada Jazz procedente de Montreal llegó al aeropuerto LaGuardia de Nueva York y colisionó con un vehículo de bomberos y rescate en la pista. Los dos pilotos del avión murieron en el siniestro: Antoine Forest, un quebequense francófono, y Mackenzie Gunther, graduado del Seneca Polytechnic.

Luego del fatal accidente, Rousseau emitió un mensaje de condolencias en un video de cuatro minutos en inglés, con subtítulos en francés, en el que expresó su “más profundo pesar por todos los afectados” por el accidente en LaGuardia, que dejó a ambos pilotos muertos y a otras 41 personas hospitalizadas. Las únicas palabras que dijo en francés fueron “bonjour” al inicio y “merci” al final.

Sus comentarios desataron una crisis de relaciones públicas para la aerolínea, que ya enfrentaba críticas tras la colisión fatal, mientras miles de quejas fueron presentadas ante la Oficina del Comisionado de Lenguas Oficiales en Canadá. En un comunicado escrito, difundido en inglés y francés, Rousseau afirmó estar “profundamente entristecido” de que su incapacidad para hablar francés “desviara la atención” de las familias de las víctimas y del personal de Air Canada involucrado en el accidente.

Una polémica en dos idiomas

Canadá es un país oficialmente bilingüe, y el primer ministro Mark Carney señaló que el mensaje solo en inglés evidenciaba una falta de compasión y criterio. El primer ministro de Quebec y otros funcionarios pidieron la renuncia del ejecutivo, mientras que la Oficina del Comisionado de Lenguas Oficiales ha recibido cientos de quejas.

Steven MacKinnon, ministro de Transporte de Canadá, agradeció a Rousseau en una publicación en redes sociales y afirmó que el gobierno seguirá trabajando estrechamente con Air Canada para garantizar que la aerolínea “proporcione un servicio seguro, confiable, asequible y bilingüe a todos los canadienses”.

El primer ministro de Quebec, François Legault, recordó que, cuando Rousseau fue nombrado presidente de la aerolínea en febrero de 2021, prometió aprender francés. Antes de desempeñarse como CEO de Air Canada, Rousseau había trabajado como subdirector ejecutivo y director financiero de la compañía.