Zelenski ofrece la ayuda de Ucrania para desbloquear el Estrecho de Ormuz

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 30 de marzo, 2026

La guerra con Rusia le enseñó a Ucrania cómo enfrentar a una potencia naval mayor en el Mar Negro. Ahora Kiev, que necesita ayuda financiera y diplomática de sus aliados occidentales, está ofreciendo su experiencia el Golfo Pérsico.

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski dijo el lunes que Ucrania está dispuesta a compartir su experiencia militar con los países que buscan reabrir el Estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán en represalia por los ataques estadounidenses e israelíes.

"Compartimos nuestra experiencia con el corredor del Mar Negro y cómo funciona. Entienden que nuestras Fuerzas Armadas han sido muy eficaces en el desbloqueo del corredor del Mar Negro", dijo Zelenski a Politico. "Planteamos este tema porque es doloroso y urgente —como todos podemos ver— para el mundo entero. Hay una crisis energética. Saben que pueden contar con nuestra experiencia en esta área, y lo discutimos en detalle”.

Las palabras de Zelenski se producen después de que, entre 2023 y 2024, Ucrania lograra algo que pocos expertos esperaban: desmantelar el bloqueo naval que Rusia había impuesto sobre sus puertos en el Mar Negro. Para ello, desarrolló un sistema integrado de protección marítima que combinó artillería costera, fuerza aérea, cobertura contra minas y, sobre todo, drones navales de nueva generación. Estos últimos evolucionaron de simples embarcaciones suicidas a plataformas capaces de portar ametralladoras, lanzacohetes y drones FPV, llegando incluso a derribar aeronaves rusas.

El resultado de las operaciones fue notable, ya que los puertos de la región de Odesa siguen recibiendo cerca de 200 buques de carga al mes, a pesar de los continuos ataques rusos.

Andrii Klymenko, investigador especializado en la región del Mar Negro citado por Politico, describe el sistema ucraniano como un "túnel": una ruta protegida de extremo a extremo contra amenazas aéreas y submarinas.

A ese esquema se suma una dimensión financiera poco discutida: Ucrania negoció con aseguradoras internacionales —entre ellas Lloyd's of London— un programa de cobertura compartida que abarató el acceso a sus puertos para los buques comerciales. Sin esa pieza, el corredor marítimo no habría funcionado.

Según Zelenski, Kiev no pretende simplemente exportar armas al Golfo Pérsico. La idea es ofrecer el modelo completo. "Ucrania tiene un ecosistema ya desarrollado, una solución sistémica para proteger zonas marítimas y espacio aéreo", dijo Ihor Fedirko, director del Consejo de la Industria de Defensa del país.

Más de veinte naciones apoyan los esfuerzos liderados por Washington para desbloquear Ormuz, por donde transita una quinta parte del petróleo y el gas licuado del mundo. Sin embargo, casi nadie quiere una guerra con Irán. Ucrania, que ya peleó un conflicto masivo sin quererlo, ahora dice tener algo valioso que ofrecer: la experiencia de haber dado una gran batalla en el mar.