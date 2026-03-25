Una cumbre educativa en la Casa Blanca reúne a 45 países y suma un robot humanoide en su segundo día

Publicado por Sabrina Martin 25 de marzo, 2026

La Casa Blanca fue escenario de un hecho inusual durante la segunda jornada de la cumbre Fostering the Future: un robot humanoide participó en la apertura del evento junto a la primera dama Melania Trump, en una cita que reunió a representantes de 45 países con el objetivo de ampliar el acceso de los niños a la educación y la tecnología.

El momento generó una reacción inmediata entre los asistentes, que aplaudieron la aparición del robot —identificado como Figure 03— en el escenario. La máquina, impulsada por inteligencia artificial, ofreció un breve mensaje en el que destacó su origen estadounidense y su participación en un esfuerzo global para impulsar la educación tecnológica. La primera dama respondió con humor al señalar que se trataba de su primer “invitado humanoide” en la residencia presidencial.

Más allá de lo simbólico, la presencia del robot marcó el tono de una jornada centrada en el papel de la innovación en la formación de las nuevas generaciones.

Una convocatoria internacional sin precedentes

El encuentro reunió a representantes de 45 países. De acuerdo con la información oficial difundida sobre el evento, no existe antecedente de una primera dama que haya congregado a representantes de ese número de naciones simultáneamente en la Casa Blanca.

La cumbre también contó con la participación de 28 organizaciones tecnológicas internacionales, consolidando una plataforma de diálogo entre Gobiernos, sector privado e instituciones educativas. Este nivel de convocatoria subraya el intento de construir una respuesta coordinada frente a los desafíos que plantea la educación en la era digital.

La inteligencia artificial como prioridad educativa

Uno de los ejes centrales del encuentro fue la integración de la inteligencia artificial en los sistemas educativos. La secretaria de Educación, Linda McMahon, planteó que estas herramientas deben utilizarse para complementar la enseñanza tradicional, no para sustituirla.

Entre las aplicaciones discutidas se mencionaron las simulaciones inmersivas, los sistemas de evaluación digital y las plataformas de aprendizaje adaptativo, todas orientadas a personalizar la educación y mejorar los resultados de los estudiantes.

En paralelo, Michael Kratsios, desde la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca, señaló que se trabaja en ampliar el uso de la inteligencia artificial en los niveles de educación primaria y secundaria, con énfasis en la capacitación docente y el desarrollo de habilidades básicas en los estudiantes.

El debate sobre la IA se desarrolló junto a otros temas clave como la alfabetización digital, la seguridad en línea y el desarrollo de herramientas tecnológicas para el aula, áreas consideradas esenciales para el bienestar infantil en entornos digitales.

Una iniciativa con base en políticas previas

La cumbre forma parte de la iniciativa Fostering the Future, promovida por Melania Trump desde 2021, y vinculada a su campaña Be Best, centrada en el bienestar infantil, la seguridad en internet y la prevención del consumo de opioides.

El evento también se conecta con medidas adoptadas durante la Administración de Donald Trump, incluyendo acciones orientadas a mejorar los recursos para jóvenes en el sistema de acogida y programas que impulsan el uso de la tecnología para resolver problemas reales en el ámbito educativo.

Además, la cumbre promueve la creación de alianzas público-privadas, incluyendo iniciativas de becas y programas de formación enfocados en habilidades relacionadas con la inteligencia artificial.