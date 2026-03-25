Zuckerberg, Ellison o Brin: Trump se rodea de grandes figuras tecnológicas para impulsar la "Edad de Oro de la Innovación"

Publicado por Alejandro Baños 25 de marzo, 2026

El presidente Donald Trump eligió a algunas de las figuras más destacadas del sector tecnológico para que formen parte de su Consejo de Asesores en Ciencia y Tecnología, comúnmente conocido como PCAST.

Este consejo estará presidido por el zar de la inteligencia artificial (IA) y de las criptomonedas, David Sacks, y por Michael Kratsios, quien ya trabajó para Trump durante su primer mandato. Su labor será la de asesorar a la Administración en materia tecnológica y científica, mediante la elaboración de informes o estudios o recomendando acciones que se puedan llevar a cabo.

"Bajo la Administración Trump, el PCAST se centrará en temas relacionados con las oportunidades y los retos que las tecnologías emergentes plantean a la población activa estadounidense, así como en garantizar que todos los estadounidenses prosperen en la Edad de Oro de la Innovación", informó la Casa Blanca a través de un comunicado.

En la lista de figuras tecnológicas que formarán parte del PCAST están: Sergey Brin, cofundador de Google; Larry Ellison, cofundador de Oracle Corporation; Jensen Huang, presidente y director ejecutivo de NVIDIA Corporation; Marc Andreessen, cofundador de la firma de capital riesgo Andreessen Horowitz; Safra Catz, presidenta y directora ejecutiva de Oracle Corporation; o Michael Dell, presidente y director ejecutivo de Dell Technologies; entre otros.

Zuckerberg: "Estados Unidos tiene la oportunidad de liderar al mundo en IA"

También estará presente Mark Zuckerberg. "Estados Unidos tiene la oportunidad de liderar al mundo en IA. Me honra unirme al consejo del presidente y trabajar con otros líderes del sector para ayudar a que esto suceda", escribió en un comunicado enviado a AFP el cofundador, presidente y director ejecutivo de Meta Platforms.

A pesar de que no descarta añadir a otras figuras reseñables del sector tecnológico, destacan las ausencias del director ejecutivo de Apple, Tim Cook, o de Bill Gates, cofundador de Microsoft Corporation. También la de Satya Nadella, presidente y director ejecutivo de esta última.