La Corte Suprema rechaza que los proveedores de internet sean responsables de la piratería de sus usuarios

Publicado por Carlos Dominguez 25 de marzo, 2026

La Corte Suprema resolvió el miércoles que los proveedores de servicios de Internet no pueden ser considerados responsables por la piratería en línea de música protegida por derechos de autor cometida por sus usuarios.

El fallo tiene un alcance significativo tanto para el sector del entretenimiento como para los millones de personas que utilizan internet.

Cox Communications, uno de los principales proveedores de banda ancha del país, había solicitado a la Corte Suprema que dejara sin efecto el veredicto de un jurado que había concedido $1.000 millones en indemnizaciones a Sony Music Entertainment y otras discográficas.

La Corte limita la responsabilidad de los proveedores de internet

En un fallo unánime, la alta corte se posicionó a favor de Cox y estableció que un proveedor de internet solo incurre en responsabilidad cuando actúa con la intención de que su servicio sea utilizado para infringir derechos de autor.

En diciembre, cuando la Corte Suprema escuchó los argumentos de ambas partes, el abogado de Cox, Joshua Rozenkranz, afirmó que, con sanciones de esa magnitud, los proveedores de internet podrían verse forzados a desconectar a miles de usuarios.

"Esto podría afectar a ciudades enteras, universidades u hospitales", insistió, y señaló los peligros de "convertir a los proveedores de servicios de internet en la policía de internet".