"Los demócratas mantienen el cierre del gobierno para perjudicar a la gente y beneficiarse políticamente"

Publicado por Luis Francisco Orozco 25 de marzo, 2026

En el noticiero de Voz News, la periodista Karina Yapor entrevistó al director de Comunicaciones Hispanas del Partido Republicano Jaime Flórez sobre las consecuencias del cierre parcial del gobierno, y la manera en que los demócratas no parecen sentir mayor importancia por las consecuencias que este hecho ha ocasionado.

“En cuanto al cierre del gobierno, los demócratas lo están haciendo solamente con el ánimo de perjudicar a la gente con el propósito de sacar bienes políticos para el beneficio de su partido. […] La única razón por la que uno podría justificar las acciones de los demócratas es que ellos quieren que el sistema siga así para seguir cometiendo fraude”, comentó Flórez.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.