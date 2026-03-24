Trump respalda públicamente al republicano Jon Maples para elección clave en el Distrito 87 de Florida

Publicado por Luis Francisco Orozco 23 de marzo, 2026

El presidente Donald Trump expresó este lunes su respaldo a un candidato republicano en una elección especial de alto perfil en Florida, mientras continúan las dudas sobre si el aspirante realmente reside en el distrito que busca representar. El lunes, Trump emitió un fuerte respaldo a Jon Maples de cara a la votación para el Distrito 87 de la Cámara de Representantes de Florida, un escaño en el condado de Palm Beach que incluye comunidades acomodadas como Palm Beach Gardens, Jupiter, Singer Island y Palm Beach.

“Hay una elección especial muy importante mañana, martes 24 de marzo, para el Distrito 87 de la Cámara Estatal de Florida en el hermoso condado de Palm Beach — ¡JON MAPLES TIENE MI RESPALDO COMPLETO Y TOTAL!. Jon es un empresario y líder cívico muy exitoso, conocido y querido, y también respaldado por muchos de mis amigos del condado de Palm Beach, incluido el gran representante estatal ‘MAGA’ Meg Weinberger. ¡Jon será un legislador extraordinario! Como su próximo representante estatal, Jon luchará incansablemente para hacer crecer la economía, recortar impuestos y regulaciones, promover el HECHO EN EE. UU., detener el crimen de migrantes, salvaguardar nuestras elecciones, apoyar a nuestras fuerzas armadas, veteranos y fuerzas del orden, y defender nuestra siempre asediada Segunda Enmienda”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

A pesar del respaldo, Maples ha enfrentado cuestionamientos sobre su residencia. El excomisionado de Lake Clarke Shores no ha representado previamente al Distrito 87 y recientemente reconoció haberse mudado a un apartamento en Palm Beach Shores. Al mismo tiempo, mantiene una exención de vivienda principal sobre una propiedad ubicada en Lake Clarke Shores, que está fuera del distrito.