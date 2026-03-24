Batalla en Washington: Mike Johnson aumenta la presión sobre Chuck Schumer por el estancamiento del DHS

Publicado por Luis Francisco Orozco 24 de marzo, 2026

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, intensificó este lunes su presión sobre el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, mientras el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se prolonga hasta su sexta semana sin una solución a la vista. Según informó Fox News, Johnson está preparando a los líderes republicanos de la cámara baja para someter a votación este jueves dos medidas diseñadas para resaltar la responsabilidad de los demócratas en el estancamiento del financiamiento. Una de ellas volvería a financiar al DHS hasta el final del año fiscal el 30 de septiembre, marcando la tercera vez que la Cámara aborda una legislación similar. La propuesta se basa en un acuerdo bipartidista previo que los demócratas abandonaron posteriormente en oposición al enfoque del presidente Donald Trump sobre la inmigración ilegal.

El medio señaló que una segunda votación se centrará en una resolución no vinculante presentada por el congresista republicano Ryan Mackenzie, que expresa apoyo a las agencias que operan bajo el DHS. “Cualquiera que espere durante horas solo para perder su vuelo no lo olvidará pronto, y los republicanos van a seguir recordando a los estadounidenses que son los demócratas quienes están poniendo en riesgo su seguridad solo para proteger a inmigrantes ilegales criminales. El problema para los demócratas en su último cierre es que están perjudicando a los ciudadanos estadounidenses en un intento de proteger a inmigrantes ilegales criminales y reabrir nuestra frontera, como lo demuestran sus propias palabras y los proyectos de ley que están impulsando para desfinanciar a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza”, le comentó a la cadena conservadora bajo condición de anonimato un asesor del liderazgo republicano de la Cámara.

Fuerte crítica a los demócratas

La versión más reciente de la medida de financiamiento está siendo liderada por Juan Ciscomani, quien criticó el prolongado estancamiento. “Este enfrentamiento ha durado demasiado. Los hombres y mujeres que mantienen seguro a nuestro país aquí en casa son una parte crítica de nuestra seguridad nacional: necesitan recibir su pago ahora. Estos profesionales nunca deberían quedar atrapados en medio de juegos políticos, y sin embargo, eso es exactamente lo que ha ocurrido. Es vergonzoso”, dijo el lunes.

Mackenzie también criticó al liderazgo demócrata, afirmando: “En lugar de unirse a la mayoría bipartidista para apoyar el financiamiento completo del DHS, incluyendo reformas de sentido común como cámaras corporales y capacitación en desescalada, el liderazgo demócrata teme al movimiento radical ‘Desfinanciar ICE’ y no está dispuesto a comprometerse para proteger al pueblo estadounidense. Esta situación es inaceptable y debe terminar de inmediato”.

El DHS supervisa varias agencias clave, incluyendo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Las negociaciones para restablecer el financiamiento del DHS se han estancado, con los republicanos rechazando demandas clave de los demócratas relacionadas con la aplicación de las leyes migratorias. Estas incluyen exigir órdenes judiciales para las operaciones llevadas a cabo por ICE y CBP, así como prohibir que los agentes usen máscaras.