Mullin supera una votación clave para liderar el Departamento de Seguridad Nacional

Publicado por Sabrina Martin 22 de marzo, 2026

El senador republicano por Oklahoma, Markwayne Mullin, superó este domingo una votación clave en el Senado que lo acerca a convertirse en el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El respaldo, de 54 votos a favor y 37 en contra, allana su camino hacia una votación final prevista para el lunes por la noche.

Mullin fue nominado por el presidente Donald Trump para encabezar la agencia, en reemplazo de Kristi Noem, quien fue destituida tras audiencias polémicas en el Capitolio y luego de muertes registradas durante operativos migratorios en Minnesota.

Apoyos puntuales y tensiones en audiencia



La votación siguió en gran medida líneas partidarias, aunque incluyó el respaldo de los demócratas Martin Heinrich y John Fetterman. Este último había tenido un papel relevante en decisiones previas dentro del proceso.

Durante su audiencia de confirmación, Mullin fue cuestionado por legisladores de ambos partidos, incluido el republicano Rand Paul. El senador no se retractó de declaraciones pasadas que generaron controversia, aunque reconoció errores y afirmó que busca aprender de ellos.

Señales sobre cambios en ICE

En materia migratoria, uno de los puntos centrales del debate, Mullin indicó que apoyaría el uso de órdenes judiciales para que agentes del ICE ingresen a viviendas o negocios, salvo en situaciones específicas. La postura fue planteada en respuesta a preguntas del senador demócrata Richard Blumenthal.