EN VIVO | Trump afirma que no le gusta la última oferta de los ayatolás mientras el Ejercito iraní ve "probable" que se reanude el conflicto

Publicado por Israel Duro 2 de mayo, 2026

Donald Trump anunció en una conversación con periodistas que no está "satisfecho con lo que ofrecen" los ayatolás en su última propuesta de paz. De acuerdo con el presidente, los iraníes "están pidiendo cosas con las que no puedo estar de acuerdo". Entre tanto, un alto mando militar del país de Oriente Medio consideró como "probable" que vuelvan a iniciarse los combates.

Todo ello después de que Trump anunciara al Congreso las hostilidades contra Irán "han terminado". Con ello, el presidente considera que con lo que considera que ha cumplido con la ley que exige que el presidente obtenga la autorización del Legislativo para prolongar un conflicto más allá de 60 días.

Además, Trump confirmó que ha ordenado la retirada de 5.000 soldados estadounidenses desplegados en Alemania tras el enfrentamiento con Merz, lo que ha llevado a la OTAN a insistir a Europa en que aumente su gasto en defensa.

En el otro frente de la guerra, Líbano informó de la muerte de 13 personas como consecuencia de los ataques de represalia israelíes por las violaciones del alto el fuego por parte de Hezbolá.

Las horas corresponden al horario del Este (ET).

09:01 La OTAN insta a Europa a reforzar su defensa tras la retirada de tropas estadounidenses de Alemania 15:01 02/05/2026 15:01 02/05/2026

La OTAN aseguró este sábado que está "trabajando con Estados Unidos para entender los detalles de su decisión sobre el dispositivo militar en Alemania", según escribió en la red X su portavoz, Allison Hart, tras el anunció de que EEUU retirará a miles de soldados del país germano.



"Este ajuste subraya la necesidad de que Europa siga invirtiendo más en Defensa y asuma una mayor parte de su responsabilidad en nuestra seguridad compartida", agregó la portavoz.



Los 5.000 soldados que abandonarán Alemania suponen alrededor de un 15% de los 35.000 soldados estadounidenses presentes en el país europeo, cuyo ministro de Defensa quitó hierro al asunto, asegurando que era una medida ya prevista. "Nosotros, los europeos, tenemos que asumir una mayor responsabilidad en nuestra seguridad", añadió el ministro.





08:58 Trump asegura que no está "satisfecho" con la última propuesta iraní 14:58 02/05/2026 14:58 02/05/2026 Trump advirtió durante un encuentro con la prensa de que no está "satisfecho" con la nueva propuesta de Irán: "En este momento no estoy satisfecho con lo que ofrecen. Están pidiendo cosas con las que no puedo estar de acuerdo", agregó.



Irán había presentado su nueva oferta para conversaciones con Estados Unidos a través de Pakistán, que actúa como mediador entre ambos países.

08:17 "Somos como piratas" 14:57 02/05/2026 14:57 02/05/2026 Donald Trump, afirmó que sus soldados están actuando "como piratas" en la intercepción de buques iraníes en el marco del bloqueo naval de sus puertos.



"Aterrizamos encima y tomamos el control del barco. Nos hicimos con la carga, nos hicimos con el petróleo. Es un negocio muy rentable", dijo Trump en un mitin en Florida. "Somos como piratas", agregó entre vítores del público.

07:36 Irán se prepara para una "probable" reanudación del conflicto 14:56 02/05/2026 14:56 02/05/2026 Un alto mando militar iraní estimó "probable" que se reanude el conflicto armado con Estados Unidos, dado el estancamiento de las negociaciones y las críticas del presidente Donald Trump a la última propuesta de Teherán.



"Es probable que se reanude el conflicto con Estados Unidos, y los hechos demuestran que Estados Unidos no respeta ninguna promesa ni acuerdo", dijo Mohamad Jafar Asadi, inspector adjunto del mando militar central Jatam al Anbiya, citado por la agencia iraní Fars.

06:55 La nobel de la paz iraní Narges Mohammadi, hospitalizada 14:55 02/05/2026 14:55 02/05/2026 La activista iraní Narges Mohammadi, ganadora del Premio Nobel de la Paz en 2023, se encuentra hospitalizada en Irán tras "un catastrófico deterioro de su salud", señaló su fundación.



Mohammadi fue arrestada en diciembre tras arremeter contra las autoridades religiosas del país en un funeral, y sus seguidores llevan meses alertando de su frágil estado de salud.

06:23 Irán ejecuta a otras dos personas acusadas de espiar para Israel 14:53 02/05/2026 14:53 02/05/2026 Irán continúa con su campaña de ejecuciones desde el inicio de la guerra, que se ha intensificado desde el comienzo del alto el fuego. La justicia iraní anunció el ahorcamiento el sábado de dos hombres que habían sido declarados culpables de espiar para Israel.



"Yaqub Karimpur y Naser Bekrzadeh fueron ahorcados por cooperación en materia de inteligencia y espionaje en beneficio del régimen sionista", señaló Mizan, el órgano de prensa del poder judicial, sin precisar cuándo fueron detenidos.

05:51 Líbano informa de 13 muertos en los últimos ataques de represalia israelí contra Hezbolá 14:51 02/05/2026 14:51 02/05/2026 Los ataques israelíes contra el sur de Líbano causaron al menos 13 muertos el viernes, informó el Ministerio de Salud de ese país en un nuevo balance.



Ocho de las víctimas se dieron por bombardeos contra la aldea de Habbuch, a cuya población el ejército israelí había ordenado evacuar por sus operaciones de represalia contra Hezbolá por las reiteradas violaciones del alto el fuego por parte del grupo terrorista.

05:15 Mojtaba Jamenei llama a la guerra económica contra EEUU 14:49 02/05/2026 14:49 02/05/2026 El líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, instó a su pueblo a librar una batalla económica y a "frustrar" a sus enemigos.



En una declaración escrita, Jamenei pidió además "priorizar el consumo de productos manufacturados en el país" y dijo que "los propietarios de negocios afectados deben evitar, en la medida de lo posible, los despidos y la separación de su fuerza laboral".

04:49 Catorce soldados iraníes mueren en una operación de desminado 14:49 02/05/2026 14:49 02/05/2026 Catorce soldados murieron el viernes durante operaciones para desactivar artefactos explosivos sin detonar en la provincia noroccidental de Zanyán, en Irán, informaron medios locales.

04:27 EEUU aprueba la venta de armas a sus aliados en Oriente Medio 14:47 02/05/2026 14:47 02/05/2026 Estados Unidos aprobó una venta de sistemas antimisiles Patriot a Qatar, país del Golfo que ha sido objeto de ataques de Irán, por un monto superior a los 4.000 millones de dólares, anunció el viernes el Departamento de Estado.



Washington dio luz verde igualmente a ventas de armamento destinadas a Israel, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos por un total de más de 8.600 millones de dólares.

03:21 Donald Trump da por "terminadas" las hostilidades con Irán en una carta al Congreso para dar por cumplida la ley que limita a 60 días los poderes presidenciales para mantener abierto un conflicto 14:41 02/05/2026 14:41 02/05/2026 Mundo Trump declara “terminadas” las hostilidades con Irán al cumplirse el plazo legal del Congreso Andrés Ignacio Henríquez

02:40 Trump confirma la retirada de soldados estadounidenses de Alemania tras su encontronazo con Merz 14:40 02/05/2026 14:40 02/05/2026 Política Trump cumple con su amenaza y ordena retirar 5.000 tropas de Alemania Luis Francisco Orozco