NBA: con 40 puntos de Gilgeous-Alexander, Oklahoma City aseguró su clasificación a los playoffs

SGA avanza hacia el aro ante el alero de los Orlando Magic, Paolo Banchero. AP / Cordon Press .

Publicado por Carlos Dominguez I afp 18 de marzo, 2026

El canadiense Shai Gilgeous-Alexander (SGA) brilló con 40 puntos en la victoria de los Oklahoma City Thunder sobre los Orlando Magic este martes, un triunfo que convirtió al equipo en el primero en asegurar su lugar en los playoffs de la NBA.

Estos fueron los momentos más destacados de la jornada en la liga de baloncesto:

Gilgeous-Alexander, monumental

Gilgeous-Alexander contó con el apoyo de Chet Holmgren, autor de 20 puntos y 12 rebotes, además de las 16 unidades aportadas por Ajay Mitchell, contribuciones que permitieron a los actuales campeones de la NBA imponerse 113-108 a los Magic.

La novena victoria seguida de Oklahoma City deja al equipo con un registro de 54-15, consolidado en la cima de la Conferencia Oeste y por delante de los San Antonio Spurs, que marchan segundos. Orlando, en cambio, cayó a 38-30 y permanece en la sexta posición del Este.

Paolo Banchero fue el máximo anotador de los Magic con 32 puntos, 10 rebotes y cinco asistencias. Por otra parte, SGA, vigente Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA, destacó la capacidad de reacción del Thunder tras una primera mitad irregular.

“Empezamos bien, pero luego el coche se nos salió un poco de la carretera”, comentó Gilgeous-Alexander. “Pero eso es lo que hacen los grandes equipos: encuentran la manera de volver a poner el coche en la carretera, encuentran la manera de entrar a una cancha y ganar un partido cuando todo está en contra, y eso fue lo que hicimos esta noche”.

El canadiense extendió además su racha histórica de partidos consecutivos anotando al menos 20 puntos, que ya alcanza los 129.

San Antonio mantiene la presión

Los San Antonio Spurs siguen de cerca a Oklahoma City y aplastaron 132-104 a los Sacramento Kings.

Un ataque repartido permitió que siete jugadores de San Antonio terminaran con doble dígito en puntos, con Victor Wembanyama y Keldon Johnson al frente con 18 cada uno.

En Minneapolis, los 32 puntos de Julius Randle impulsaron a los Minnesota Timberwolves a imponerse 116-104 a los Phoenix Suns.

Los Pistons se imponen, pero Cunningham sale lesionado

En la Conferencia Este, los Detroit Pistons arrollaron 130-117 a los Washington Wizards, consolidándose en lo más alto de la clasificación.

Los Pistons elevaron su marca a 49-19 impulsados por los 36 puntos de Jalen Duren, aunque el triunfo quedó empañado por la lesión de su figura, Cade Cunningham.

El base, uno de los principales aspirantes al MVP de la temporada, dejó el partido en el primer cuarto debido a molestias en la espalda.

Por su parte, los New York Knicks continúan firmes en el tercer lugar del Este tras imponerse 136-110 a los deslucidos Indiana Pacers, finalistas de la pasada campaña pero hundidos este año con un registro de 15-54.

Josh Hart lideró la ofensiva neoyorquina con 33 puntos, incluido un impecable 5 de 5 en triples, mientras que OG Anunoby sumó 26 tantos y Karl-Anthony Towns aportó otros 22.