Kid Rock estalla en las redes sociales contra Ticketmaster: “Llevan décadas siendo delincuentes”

Publicado por Williams Perdomo 9 de octubre, 2025

Un polémico reclamo de Kid Rock a Ticketmaster se volvió viral en las redes sociales. El cantante publicó un video en redes sociales de unos 3 minutos y 30 segundos en el que carga con lenguaje fuerte en contra de Ticketmaster y su empresa matriz Live Nation.

En ese sentido, Rock recordó que el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para combatir la reventa abusiva de entradas y reformar la industria de venta de tickets para espectáculos en vivo.

“Los sabelotodo de California decían: 'Oh, solo están fanfarroneando, en realidad no hicieron nada'. Lo que hizo fue ordenar a la FTC [Comisión Federal de Comercio] y al Departamento de Justicia que investigaran y averiguaran qué demonios está pasando con la venta de entradas. Pues bien, ¿saben qué? Investigaron, ¿y qué pasó? Presentaron una demanda contra Ticketmaster. Claramente descubrieron que esos c*bron*s son unos delincuentes y que llevan décadas siendo delincuentes: jodiendo al público, j*diend* a los artistas”, dijo Rock en su mensaje.

En ese sentido, el artista también criticó a los clientes que sigan comprando boletos a la compañía e insistió en cuestionar la forma en la que la empresa comercializa las entradas.

"Quieren revenderla en su propia plataforma para j*d*r a todo el mundo dos veces. Se llevan los cargos por servicio, otro porcentaje —un 17% o algo así— además de todas las demás porquerías con las que te están j*diend*", sostuvo el cantante.

Además, señaló que la compañía de entretenimiento "podría haber detenido a los bots hace años (...) podría haber solucionado este maldito problema”. Sin embargo, aseguró que son "unos codiciosos".

Finalmente, resaltó que se debe resolver la situación para que los artistas, dijo, no se vean afectados por las presuntas prácticas de Ticketmaster.

"Espero que podamos resolver el tema de las entradas para que, como artistas, cuando fijemos un precio, podamos conseguir que las entradas lleguen a los fans al precio que fijemos", señaló Rock.