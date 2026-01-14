"Parece sentir una conexión emocional": Trump lleva semanas hablando por mensaje con Mamdani

Publicado por Joaquín Núñez 13 de enero, 2026

Donald Trump y Zohran Mamdani han estado intercambiando mensajes de texto "amistosos". Así lo informó inicialmente Axios, desde donde también remarcaron que las comunicaciones entre el presidente y el nuevo alcalde de la Ciudad de Nueva York se darían con una frecuencia de al menos dos veces por semana. El intercambio habría comenzado luego de que ambos se reunieran en la Casa Blanca el pasado 21 de noviembre.

Durante la campaña para la alcaldía, Mamdani se refirió a Trump como un "fascista" y un "déspota". Por su parte, el presidente llamó a votar por Andrew Cuomo para evitar que un "comunista" que sería muy perjudicial para la Gran Manzana. Sin embargo, la relación ha mejorado significativamente desde aquel encuentro cara a cara.

De acuerdo con The New York Post, que también confirmó la existencia de las conversaciones, sus contenidos serían mucho más profundos de lo que se esperaba. "Desde el derrocamiento del dictador venezolano Nicolás Maduro hasta la burocracia urbanística en el sector inmobiliario de la Gran Manzana, según fuentes", señalaron.

Andrew Kirtzman, director ejecutivo de la firma de comunicaciones estratégicas KSX, le dijo al NYP que Trump se siente mucho más cercano a Mamdani que al último alcalde progresista de la ciudad, Bill de Blasio.

"Odiaba a de Blasio, y probablemente se sentía alejado de la ciudad por eso. Parece sentir una conexión emocional con Mamdani. El alcalde debe estar totalmente sorprendido por lo que está pasando. Creo que la izquierda entiende que esto es puramente transaccional desde la perspectiva de Mamdani", expresó.

La reunión que cambió la dinámica entre Trump y Mamdani

Luego de meses de ataques cruzados en las redes sociales, Trump y Mamdani se encontraron el 21 de noviembre en el Salón Oval.

"Acabamos de tener una reunión estupenda, una reunión realmente buena y muy productiva. (...) Cuanto mejor lo haga, más feliz seré yo. Diré que no hay diferencia en cuanto al partido, no hay diferencia en nada, y vamos a ayudarle a hacer realidad el sueño de todos: tener una Nueva York fuerte y muy segura", expresó el republicano", le dijo Trump a la prensa una vez terminado el encuentro.

Uno de los momentos más virales de la reunión fue cuando una reportera le preguntó a Mamdani por sus pasados comentarios sobre el presidente, particularmente cuando lo llamó "fascista". Cuando el entonces alcalde electo comenzó a responder, el republicano lo frenó y dijo lo siguiente: "No pasa nada, puedes decir que sí. Es más fácil que explicarlo". Acto seguido, le dio un par de palmadas en el brazo.

Por último, Trump destacó a Mamdani y aseguró que ambos trabajarían juntos para lograr una "Nueva York estupenda". "Creo que este alcalde podría hacer algunas cosas que serán realmente estupendas", finalizó.