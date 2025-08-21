Xi Jinping visita el Tibet en medio de tensiones e insta a salvaguardar "la unidad étnica y la armonía religiosa"

El presidente de China, Xi JinpingServicio de Prensa Presidencial de Kazajistán / AFP .

Publicado por Carlos Dominguez 21 de agosto, 2025

(AFP) El presidente chino, Xi Jinping, asistió el jueves a una gran ceremonia en Lhasa durante una visita excepcional al Tíbet, donde instó a la "unidad étnica y la armonía religiosa" en esa región donde se acusa a China de violar los derechos humanos.

"Para gobernar, estabilizar y desarrollar el Tíbet, primero debemos salvaguardar la estabilidad política, la estabilidad social, la unidad étnica y la armonía religiosa", dijo Xi el miércoles durante su primera visita a la región desde 2021, según la cadena estatal CCTV.

El presidente del régimen comunista chino también pidió "guiar al budismo tibetano para que se adapte a la sociedad socialista", sin hacer mención alguna al dalái lama.

Asimismo, el mandatario promovió la finalización "vigorosa, ordenada y eficiente" de la gigantesca presa de Yarlung Tsangpo, cuya construcción comenzó en julio.

El proyecto hidroeléctrico, valorado en unos $167.000 millones, potencialmente el más grande del mundo, ha suscitado la preocupación de India y Bangladés, que se encuentran aguas abajo.

De igual manera, el jueves, los dirigentes del partido elogiaron los avances de la zona e instaron a la unidad étnica durante un acto conmemorativo del 60º aniversario de la fundación de la región autónoma.

La ceremonia se celebró frente al vasto Palacio de Potala, antigua residencia de los dalái lamas, los líderes espirituales del budismo tibetano.

Un retrato gigante de Xi flanqueó a una multitud de 20.000 personas, según reportó CCTV, entre las que se encontraban militares, estudiantes y otros miembros de la sociedad tibetana, muchos vestidos con trajes tradicionales.

Pekín insiste que debe aprobar al próximo dalái lama

La visita de Xi se produce antes de las posibles tensiones por la sucesión del actual dalái lama, de 90 años, y quien vive en India, donde estableció un Gobierno tibetano en el exilio.

En julio, el líder budista afirmó que esa institución espiritual continuará tras su muerte y que su sucesor será elegido "exclusivamente" por su equipo.

El régimen chino insiste en que el próximo dalái lama debe ser aprobado por Pekín, lo que plantea la posibilidad de que surjan dos líderes rivales del budismo tibetano.