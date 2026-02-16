Hockey sobre hielo: EEUU y Canadá logran el billete directo a cuartos en los JJOO de invierno de Milán

Publicado por Israel Duro 16 de febrero, 2026

Las selecciones olímpicas de hockey sobre hielo de EEUU y Canadá consiguieron su billete directo para los cuartos de final tras golear a Alemania y Francia, respectivamente.

El combinado estadounidense firmó su pase tras aplastar a Alemania (5-1) en su tercer partido consecutivo. Por su parte, la goleada de Canadá a Francia (10-2) fue aún más escandalosa.

Eslovaquia había hecho lo propio ya el sábado pese a su derrota ante Suecia (5-3). Como mejor segundo, Finlandia los acompañará. Los otros ocho jugarán repescas de acceso a los cuartos de final programados para el martes.

Un cómodo paseo ante Alemania

Los estadounidenses tomaron ventaja al final del primer período gracias a Zach Werenski (1-0, minuto 20). Auston Matthews, autor de la asistencia del primer gol, amplió la cuenta en el 27, cuando los alemanes estaban en inferioridad numérica.

Los favoritos del torneo se lucieron, marcando tres veces más (38, 42 y 47). Tim Stutzle consiguió el tanto del honor germano.