Rusia rechaza las "infundadas" acusaciones de que Navalni murió envenenado mientras su madre reclama Justicia

Publicado por Israel Duro 16 de febrero, 2026

El Kremlin calificó el lunes de "infundadas" las acusaciones de cinco países europeos según los cuales el opositor Alexéi Navalni murió por envenenamiento con una "toxina rara" mientras estaba en una prisión rusa, hace exactamente dos años.

El carismático activista anticorrupción Alexéi Navalni, que se opuso con firmeza al presidente ruso Vladimir Putin y a la ofensiva contra Ucrania lanzada en 2022, murió en prisión el 16 de febrero de 2024, a los 47 años.

Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y los Países Bajos acusaron a Moscú de haberlo "envenenado", según las conclusiones de una investigación publicadas el sábado.

"No aceptamos tales acusaciones"

"Naturalmente, no aceptamos tales acusaciones. No estamos de acuerdo con ellas. Las consideramos sesgadas e infundadas", dijo a los periodistas, entre ellos de la AFP, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, durante una rueda de prensa telefónica diaria.

Este lunes muy temprano, la madre del opositor exigió "justicia" para su hijo, al hablar cerca de su tumba, donde decenas de personas se congregaron, pese a los riesgos, para recordar a Navalni con motivo del segundo aniversario de su muerte.

"Sabíamos que nuestro hijo no murió simplemente en prisión, fue asesinado"

"Esto confirma lo que ya sabíamos desde el principio. Sabíamos que nuestro hijo no murió simplemente en prisión, fue asesinado", dijo la madre, Liudmila Navalnaya, desde el cementerio Borisóvskoye de Moscú.

"Creo que tomará algún tiempo pero averiguaremos quién lo hizo. Por supuesto, queremos que eso ocurra en nuestro país y que prevalezca la justicia", dijo a los periodistas. "Ya dije que a quienes dieron esa orden se les conoce en todo el mundo, no hago más que repetirlo. Y queremos que quienes participaron [en la muerte de Navalni] sean identificados", insistió.

Este lunes, la tumba del opositor estaba cubierta de flores y también se ofició una ceremonia religiosa. En Rusia, las autoridades han prohibido las organizaciones creadas por Alexéi Navalni por "extremismo" y "terrorismo", y cualquier apoyo público a su movimiento es susceptible de ser perseguido judicialmente.

Toxina de rana dardo de Ecuador

Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y los Países Bajos revelaron el sábado los resultados de una investigación realizada gracias a muestras sacadas clandestinamente de Rusia tras su fallecimiento.

Esta investigación concluyó que Navalni había sido "envenenado" con una "toxina rara" presente en la piel de las ranas dardo de Ecuador, la epibatidina, según una declaración conjunta publicada al margen de la Conferencia de Seguridad de Múnich.

"Solo el Estado ruso tenía los medios, un motivo y la oportunidad de utilizar esta toxina letal", señalaron los autores de esta declaración, que responsabilizan a Moscú "de su muerte" durante su encarcelamiento en una prisión rusa en Siberia.

La viuda considera que el asesinato ahora "está probado" por la ciencia

Su viuda, Yulia Navalnaya, afirmó el sábado que "el asesinato" de su marido ahora está "probado por la ciencia".

Moscú siempre ha rechazado estas acusaciones, sin proporcionar una explicación completa de su muerte, indicando simplemente que había sucumbido de forma repentina tras un paseo en su colonia penitenciaria.

Vladimir Putin, que pronunció el nombre de su opositor por primera vez solo tras su muerte, había mencionado previamente un "acontecimiento triste", añadiendo que "ha habido otros casos en los que personas han fallecido bajo custodia".

Tras la muerte del opositor, las autoridades se negaron durante varios días a entregar su cuerpo a sus allegados, lo que despertó las sospechas de sus simpatizantes.

Oposición debilitada

Alexéi Navalni cumplía una condena de 19 años en una prisión del Ártico. En 2020, había sobrevivido por poco a un grave envenenamiento y, al borde de la muerte, terminó siendo tratado en Alemania. Al regresar a Rusia en enero de 2021, fue detenido de inmediato y posteriormente condenado a varias penas severas que él denunciaba como políticas.

La oposición liberal rusa, debilitada por las persecuciones del Kremlin, no se ha recuperado de su muerte. Viviendo en el exilio, Navalnaya tomó las riendas del movimiento de su esposo, sin lograr por ahora imponerse.

Minada por divisiones internas, la oposición rusa es además reticente a mostrar un apoyo demasiado marcado a Kiev por miedo a alienar a los rusos y destruir cualquier esperanza de carrera política futura, lo que le acarrea críticas en Ucrania y en Occidente.

Al centrar su activismo en la lucha contra la corrupción y las malversaciones de las élites políticas y económicas, Alexéi Navalni sigue siendo la única figura opositora que ha logrado convencer a miles de rusos -principalmente jóvenes urbanos- de manifestarse contra Vladimir Putin, en el poder desde finales de 1999.