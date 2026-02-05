Super Bowl LX: todo lo que necesitas saber sobre el campeonato de la NFL de este año

Un collage que muestra a las estrellas de la NFL Jaxon Smith-Njigba y Drake Maye Cordon Press / Edición VOZ

Publicado por Hayden King 4 de febrero, 2026

El partido más importante del deporte estadounidense está a la vuelta de la esquina. Los New England Patriots se enfrentarán a los Seattle Seahawks el domingo en la Super Bowl LX en el Levi's Stadium de Santa Clara, California.

Meses de acción de la NFL han desembocado en esto. Con una audiencia estimada de 127 millones de espectadores, según Marca, el escenario es más grande que nunca.

La edición de este año presenta a un equipo que busca reiniciar una dinastía y a otro que intenta demostrar que los campeonatos los ganan los mejores equipos, no sólo los quarterbacks más llamativos.

El partido también enfrentará a dos rivales recientes en el Super Bowl, uno de los cuales intentará vengar una desgarradora derrota de hace poco más de una década.

Descubre todo lo que necesitas saber sobre el campeonato de la NFL de este año, incluidos los equipos, los jugadores, las lesiones, el show de medio tiempo, dónde y cuándo ver el partido, la información sobre la retransmisión en español, nuestra selección y mucho más.

La revancha del Super Bowl

Si ver a los Patriots enfrentarse a los Seahawks el domingo de la Super Bowl te resulta familiar, es porque lo es. Ambas escuadras jugaron el Super Bowl XLIX el 1 de febrero de 2015, cuando los Patriots, liderados por Tom Brady, arrancaron una dramática victoria por 28-24 en un final inolvidable cuando todo parecía perdido.

El momento más memorable de ese partido (y una de las jugadas más icónicas de la historia de la NFL) fue cuando Malcolm Butler interceptó un pase de Russell Wilson en la yarda 1 para sellar la victoria de Nueva Inglaterra.

Con una desventaja de 4 puntos, los Seahawks condujeron el balón por todo el campo al final del último cuarto, con la ayuda de una captura milagrosa de Jermaine Kearse. Dos jugadas más tarde, a pesar de tener quizás al mejor corredor de yardas cortas del fútbol americano en Marshawn Lynch, el entrenador de Seattle Pete Carroll optó por una jugada de pase desde la yarda 1, y el resto fue historia.

La victoria privó a los Seahawks de la Legion of Boom de ganar dos títulos consecutivos y le valió a Brady el cuarto de los siete trofeos Vince Lombardi que ganó.

Una nueva generación

Con el tiempo, ambos equipos volvieron a la tierra, dejando atrás a los legendarios QB Brady y Wilson, y luego a los legendarios entrenadores Bill Belichick y Carroll.

En el caso de los Patriots, el exjugador y campeón del Super Bowl Mike Vrabel dirige ahora las líneas laterales, y el fenómeno de doble amenaza de segundo año Drake Maye está bajo el centro. Después de terminar el año pasado 4-13 y despedir al entrenador Jerod Mayo, Vrabel y Maye llevaron a los Pats a un récord de 14-3, así como a los títulos de división y de la AFC.

Carroll y los Seahawks se separaron en 2024, con el joven entrenador Mike Macdonald tomando las riendas. Después de llevar a un equipo con poca gente a un récord de 10-7 y perderse por poco los playoffs en su primera temporada, se tomó la dura decisión de dejar marchar al quarterback Geno Smith para reunirse con Carroll en Las Vegas. El recientemente resucitado QB Sam Darnold fue traído para reemplazarlo y fue un éxito instantáneo. En su primer año con el equipo, Macdonald y Darnold llevaron a Seattle al mejor récord de la NFC y a dos sólidas victorias en los playoffs.

A pesar de las buenas actuaciones de los quarterbacks, las cartas de presentación de ambos equipos son sus defensas.

Los Patriots cuentan con la cuarta mejor defensa anotadora de la NFL, habiendo permitido sólo 18,7 puntos por partido en la temporada regular. Son los más fuertes contra la carrera, con el sexto menor número de yardas de carrera permitidas por partido en la liga.

Los Seahawks, por su parte, permitieron la menor cantidad de puntos por partido de la liga (17,2) y la tercera menor cantidad de yardas de carrera por partido contra sus oponentes. Con ambos equipos capaces de bloquear la carrera, el Super Bowl de este año podría tener que ganarse por aire.

En el juego de pases, Seattle cuenta con el mejor receptor de la liga, Jaxon Smith-Njigba. El talentoso receptor atrapó 119 pases (cuarto en la NFL) para 1.793 yardas (primero) y 10 touchdowns (sexto empatado). Los Seahawks también tienen al ex MVP del Super Bowl Cooper Kupp y al veloz Rashid Shaheed a disposición de Darnold.

El receptor número 1 de los Patriots durante la mayor parte del año ha sido el veterano Stefon Diggs, quien atrapó para 1,013 yardas y 4 touchdowns en la temporada. El ala cerrada Hunter Henry y el receptor de tercer año Kayshon Boutte son otros dos de los blancos favoritos de Maye.

En el juego de carrera, ambos equipos presentaron ataques de carrera de dos cabezas durante la mayor parte de la temporada. Los Seahawks estaban liderados por Kenneth Walker III y Zachary Charbonnet, que proporcionaban una versátil mezcla de velocidad y potencia. Los Patriots tienen un ataque similar, con Rhamondre Stevenson y el novato TreVeyon Henderson.

Desafortunadamente para Seattle, la mitad de su ataque de corredores desapareció cuando Charbonnet se rompió el ligamento cruzado anterior en una aplastante victoria en la Ronda Divisional contra los San Francisco 49ers. Walker fue eficaz en el único partido de Seattle desde entonces, pero se enfrentará a un reto mayor contra el frente cargado de los Pats.

Informe de lesiones

Aparte del mencionado Charbonnet, los equipos tienen un informe de lesiones bastante limpio, con dos excepciones potencialmente importantes.

El mariscal de campo de los Seahawks, Sam Darnold, ha estado limitado en la práctica debido a la misma lesión oblicua que, según los informes, le estaba molestando en la victoria del Juego por el Campeonato de la NFC sobre Los Angeles Rams. Sin embargo, en ese juego, lanzó para 366 yardas, 3 touchdowns y ninguna intercepción, por lo que es difícil ver su aparición en el informe de lesiones como algo más que una formalidad.

A su vez, el QB de los Patriots Drake Maye está en la lista como cuestionable con una lesión en el hombro que apareció misteriosamente después de la victoria de su equipo en el AFC Championship Game sobre los Denver Broncos en la nieve, un juego en el que fue sobre todo eficaz con sus piernas debido a las condiciones. También se perdió algunos entrenamientos la semana pasada debido a una enfermedad. Sin embargo, dijo que ha "dado un giro de 180 grados", según NFL.com, y afirma que no tiene ninguna duda de que estará listo para el partido a pesar de estar en la lista de dudosos.

Los linieros ofensivos Morgan Moses y Thayer Munford Jr. de los Patriots, así como los edge rushers Harold Landry III y Robert Spillane, todos en la lista de dudosos, corren más riesgo de perderse el partido.

Los Seahawks están pendientes de una lesión en el pecho de uno de sus principales edge rushers, Ernest Jones, aunque no ha aparecido en el parte de lesiones, según DAZN. Siendo optimistas, el edge rusher de Seattle, Chazz Surratt, fue retirado de la sala de urgencias y podría volver a la alineación.

Show de medio tiempo con un toque hispano

Por segunda vez en la historia, el espectáculo del descanso del Super Bowl estará encabezado por un artista hispano. El rapero y cantante puertorriqueño Bad Bunny subirá al escenario, un artista que ha polarizado a los fans.

El artista ha sido criticado recientemente por su decisión de no celebrar conciertos en Estados Unidos, alegando el temor a las redadas del ICE. Publicó en X que haría "una sola fecha" en los Estados Unidos contiguos, en referencia al Super Bowl.

Así las cosas, los fans estadounidenses de Bad Bunny están extasiados con la aparición, y también el propio artista. "Lo que siento va más allá de mí mismo. Es por los que vinieron antes que yo y corrieron incontables yardas para que yo pudiera llegar y marcar un touchdown... Esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia", declaró.

La NFL está igualmente entusiasmada, y Jon Barker, Vicepresidente Senior de Producción de Eventos Globales, ha declarado: "Bad Bunny representa la energía global y la vitalidad cultural que definen el panorama musical actual. Como uno de los artistas más influyentes y más escuchados del mundo, su capacidad única para unir géneros, idiomas y audiencias le convierte en una elección emocionante y natural para subir al escenario del descanso de la Super Bowl".

No será el único espectáculo del evento. El grupo de la zona de la bahía Green Day ofrecerá un concierto en la ceremonia de apertura. El cantante pop Charlie Puth cantará el himno nacional, Brandi Carlile cantará "America the Beautiful" y Coco Jones hará su interpretación de "Lift Every Voice and Sing".

Nuestra elección

Los Seahawks abrieron como favoritos por 3,5 puntos, que han pasado a 4,5 en el tiempo transcurrido desde entonces, lo que implica que la mayoría de las apuestas se están realizando a Seattle.

Es innegable que Seattle es el equipo más completo, con una defensa ligeramente superior y armas ofensivas innegablemente más llamativas.

La única ventaja que los Patriots tienen sobre el papel es la del quarterback, que es indiscutiblemente la posición más importante en el fútbol americano. Sin embargo, dos cosas podrían jugar en su contra: la lesión de Maye en el hombro y su juventud.

Ocho quarterbacks de segundo año han jugado la Super Bowl. A pesar de la percepción de que la inexperiencia en tal escenario sería abrumadora, sus equipos tienen un récord de 4-4 en esos partidos. Los dos últimos casos, los 49ers de Brock Purdy (Super Bowl LVIII) y los Bengals de Joe Burrow (Super Bowl LVI), se saldaron con derrotas para los jóvenes pasadores. La última victoria, irónicamente, fue la de Russell Wilson y los Seattle Seahawks en la Super Bowl XLVIII, el año anterior a la mencionada derrota ante los Patriots.

Maye ha estado inestable en los playoffs, fallando seis veces y perdiendo tres de ellas. Cabe destacar que dos de esos partidos se han jugado en condiciones climáticas brutales contra dos de las mejores defensas de la liga. Mientras que la defensa de Seattle es fuerte, se espera que el clima del Área de la Bahía traiga temperaturas en los 70 Fahrenheit, dando a los Patriots un soplo de aire fresco (y cálido).

Darnold y los Seahawks, por otro lado, han sido infalibles en estos playoffs, probándose únicamente contra sus rivales de división, los Rams, en el partido por el título de la NFC, y saliendo finalmente victoriosos sin cometer errores.

Para ser un partido tan importante y legendario, muchos Super Bowls han sido goleadas, como la de los Philadelphia Eagles por 40-22 ante los Kansas City Chiefs el año pasado. Desde 2.000, el 28% de estos partidos se han decidido por dos touchdowns o más.

Los Seahawks simplemente tienen demasiado talento de arriba a abajo y están jugando su mejor fútbol de la temporada en el momento adecuado. A pesar de ir ganando, los Patriots todavía no se han enfrentado a una prueba como esta, y el resultado final podría ser otro partido desigual el domingo del Super Bowl.

Pronóstico: Seahawks derrotan a Patriots, 38-17

Dónde y cuándo verlo

El Super Bowl comenzará el 8 de febrero a las 6:30 p.m. EST. Será televisado a nivel nacional en inglés por la NBC, narrado por el locutor jugada a jugada Mike Tirico y el comentarista en color Cris Collinsworth. Estará disponible en streaming en Peacock.

En español, el partido podrá verse en Telemundo, donde será anunciado por Miguel Gurwitz y Rolando Cantú, dos de los principales comentaristas de fútbol en español del mundo.