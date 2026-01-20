Trump reconoce a María Corina Machado y contempla un rol para ella en el futuro político de Venezuela

Publicado por Virginia Martínez 20 de enero, 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó este martes la posibilidad de que la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, tenga algún tipo de participación en la transición política de Venezuela. La declaración se produjo durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, en el marco de los actos por el primer aniversario de su regreso al poder.

Trump afirmó que su Administración mantiene conversaciones con Machado y dejó abierta la opción de involucrarla de algún modo en el proceso político venezolano, aunque evitó precisar qué papel podría desempeñar. El mandatario se refirió a ella de forma directa ante los periodistas y expresó su interés en que pueda formar parte del nuevo escenario que atraviesa el país sudamericano.

“Estamos hablando con ella y quizá podamos involucrarla de alguna manera. Me encantaría poder hacerlo”, afirmó.

Las declaraciones se produjeron pocos días después de una reunión entre Trump y Machado, realizada la semana pasada, en la que la dirigente opositora le entregó personalmente su Premio Nobel de la Paz al presidente estadounidense, en un gesto simbólico de reconocimiento.

Un giro en el discurso sobre la oposición venezolana la capacidad de la dirigente opositora para liderar Venezuela en un momento especialmente delicado para el país, pero por primera vez señaló públicamente que podría integrarla en el proceso político.

Este giro se da en un contexto marcado por profundos cambios en Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro y el respaldo de Washington al Gobierno de transición encabezado por El tono del presidente hacia Machado representa un cambio notable con respecto a semanas anteriores. Trump había expresado dudas sobreen un momento especialmente delicado para el país, pero por primera vez señaló públicamente que podría integrarla en el proceso político.Este giro se da en un contexto marcado por profundos cambios en Venezuela, tras lay el respaldo de Washington al Gobierno de transición encabezado por Delcy Rodríguez , quien asumió el poder luego del derrocamiento del líder chavista.

Nueva relación con Caracas tras la caída de Maduro

Durante la misma rueda de prensa, el presidente Donald Trump afirmó que su postura hacia Venezuela cambió tras la salida de Nicolás Maduro.

“Sentía una fuerte oposición a Venezuela, ahora amo a Venezuela. Han estado colaborando con nosotros de maravilla. Ha sido un placer increíble”, dijo ante los periodistas.

Trump acusó a Maduro de permitir el envío de narcotraficantes y prisioneros hacia Estados Unidos y lo calificó como un dictador responsable, a través del tráfico de drogas, de la muerte de millones de personas en territorio estadounidense. También lo señaló por facilitar la migración de criminales, incluidos miembros del Tren de Aragua.

Expectativas económicas y energéticas

Trump también anticipó un giro económico en la relación bilateral. Según explicó, empresas petroleras estadounidenses se están preparando para realizar inversiones a gran escala en Venezuela.

Las declaraciones del presidente refuerzan la idea de una nueva etapa en la relación entre Washington y Caracas, en la que la reconstrucción política y económica de Venezuela se perfila como un eje central, con María Corina Machado emergiendo como una figura que la Casa Blanca considera relevante dentro de ese proceso.