Trump elogia a María Corina Machado tras aceptar la medalla del Nobel: "Fue un gran honor conocerla"

El presidente Donald Trump se refirió públicamente este jueves a María Corina Machado tras reunirse con ella en la Casa Blanca, destacando su figura y las dificultades que ha enfrentado.

“Fue un gran honor conocer a María Corina hoy. Es una mujer maravillosa que ha atravesado mucho”, afirmó Trump al comentar el encuentro con la líder opositora venezolana.

Reconocimiento expresado por el presidente

En su mensaje posterior a la reunión, Trump también mencionó el gesto realizado por Machado durante el encuentro, cuando le entregó una medalla del Premio Nobel de la Paz como muestra de agradecimiento.

“María me ofreció su Nobel de la Paz por lo que he hecho. Es un gesto maravilloso de respeto mutuo. Gracias, María”, señaló el mandatario.

Reunión a puerta cerrada en Washington

El encuentro entre Trump y Machado se llevó a cabo a puerta cerrada en la Casa Blanca. Machado llegó alrededor del mediodía y salió cerca de una hora después. No hubo acceso de la prensa al interior de la reunión.

A su salida, se dirigió brevemente a un grupo de venezolanos que se había reunido para expresarle su apoyo y les dijo que cuentan con el presidente Donald Trump para la libertad de Venezuela.

Declaraciones posteriores de Machado

Tras dejar la Casa Blanca, Machado se trasladó al Capitolio, donde sostuvo una reunión con un grupo de senadores. A la salida del Congreso, ofreció declaraciones a la prensa sobre cómo fue su encuentro con Trump.

Machado afirmó que le impresionó la claridad del presidente estadounidense, su conocimiento de la situación de Venezuela y el interés que mostró por el sufrimiento del pueblo venezolano.