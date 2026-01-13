Un juez federal autoriza reanudar proyecto eólico marino bloqueado por la Administración Trump

Publicado por Luis Francisco Orozco 12 de enero, 2026

El juez del tribunal federal de distrito Royce Lamberth autorizó este lunes al desarrollador danés de energía eólica marina Orsted a reanudar los trabajos en su proyecto Revolution Wind, el cual había sido paralizado en el mes de diciembre por la Administración del presidente Donald Trump, junto con otros cuatro proyectos. La decisión, la cual representa la segunda vez que un juez revoca una orden de paralización del proyecto emitida por la actual Casa Blanca, supone un revés judicial para el líder conservador, tomando en cuenta que este ha intentado bloquear la expansión de la energía eólica marina en aguas federales.

Por otro lado, el fallo le otorga una victoria temporal a la empresa, la cual ha venido trabajando en el proyecto de energía eólica marina destinado a abastecer de electricidad a más de 300.000 hogares en Rhode Island y Connecticut, estando este casi al 90 % completado cuando la Administración Trump decidió detenerlo pocos días antes de Navidad tras alegar preocupaciones de seguridad nacional.

Lamberth señaló que la administración falló en explicar las razones por las cuales la construcción no podía continuar y que varias figuras del gobierno habían sido abiertamente críticas de los parques eólicos por motivos que no estaban relacionados con la seguridad nacional. Si bien la administración Trump no reveló detalles específicos sobre sus preocupaciones de seguridad nacional, el mandatario republicano afirmó el pasado viernes, durante una reunión con ejecutivos de diferentes petroleras para discutir inversiones en Venezuela, que los parques eólicos son “perdedores” no solo porque pierden dinero, sino también porque destruyen el paisaje y matan aves. “Les he dicho a mis colaboradores que no vamos a aprobar molinos de viento. Tal vez nos veamos obligados a hacer algo porque alguna persona estúpida en la administración Biden aceptó algo hace años. No vamos a aprobar ningún molino de viento en este país”, afirmó Trump.