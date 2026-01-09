17 republicanos de la Cámara rompieron con el liderazgo y votaron con los demócratas para extender los subsidios de Obamacare

Publicado por Joaquín Núñez 8 de enero, 2026

La Cámara de Representantes aprobó extender los subsidios vencidos de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (Obamacare). 17 republicanos rompieron filas con el liderazgo y votaron junto con los demócratas. La votación finalizó con 230 a favor y 196 en contra, por lo que ahora el proyecto se dirige al Senado, donde una propuesta similar ya fue derrotada en diciembre.

La votación volvió a poner de manifiesto la escasa mayoría del Partido Republicano en la Cámara, que actualmente es de dos votos con asistencia completa. Actualmente, hay cuatro vacantes que deben llenarse en elecciones especiales. Tim Burchett, congresista republicano de Tennessee, declaró recientemente que el GOP está "a una temporada de gripe de perder la mayoría".

"La Cámara de Representantes acaba de aprobar de manera decisiva una ley que restablece los créditos fiscales de la Ley de Asistencia Asequible a pesar de la oposición de Donald Trump y del presidente de la Cámara, Mike Johnson. Si no lo sabías, ahora ya lo sabes", expresó Hakeem Jeffries, líder de la minoría demócrata en la Cámara, tras la votación.

Mike Lawler (R-NY), uno de los republicanos moderados que votaron a favor del proyecto, realizó el siguiente descargo luego de la votación: "La asequibilidad de la asistencia sanitaria no es una cuestión política, es una responsabilidad del Gobierno. Mi firma en la aprobación de este proyecto de ley y mi voto afirmativo de hoy no suponen un respaldo a una prórroga de tres años sin condiciones, sino más bien un compromiso con una solución bipartidista".

"Espero con interés trabajar y votar sobre un compromiso bipartidista enmendado por el Senado en las próximas semanas. Mi objetivo siempre es garantizar que las familias del valle del Hudson no se vean atrapadas en un punto muerto, y eso no cambia hoy", añadió.

A pesar de haber sido aprobados inicialmente por la legislación insignia del presidente Barack Obama, estos subsidios fueron extendidos bajo el Plan de Rescate Estadounidense y la Ley de Reducción de la Inflación, ambas legislaciones financiadas por Joe Biden. Se estima que los subsidios de Obamacare alcanzan a unos 22 millones de estadounidenses.

De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), la prórroga de tres años de los subsidios de Obamacare costaría aproximadamente 80.000 millones de dólares.