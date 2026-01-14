Una activista transgénero de DC condenada a tres años de prisión y a devolver $956.000 por un fraude con las ayudas del COVID

Bandera estadounidense invertida durante la Marcha por la Liberación Queer AFP / Bryan R. Smith .

Publicado por Natalia Mittelstadt 14 de enero, 2026

La fundadora de una organización sin fines de lucro que ofrecía servicios para personas LGBTQ+ en el área de Washington DC fue sentenciada el martes a 33 meses de prisión y a pagar $956.215 en restitución por desviar fondos federales de ayuda por COVID‑19.

La fundadora, la activista transgénero Ruby Corado, también fue condenada a dos años de libertad supervisada tras cumplir la pena de prisión, siempre que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no proceda a deportarla, según indicó el juez Trevor McFadden durante la audiencia de sentencia.

Al anunciar la condena, McFadden afirmó que Corado “encontró una oportunidad para defraudar a los estadounidenses”, en lugar de ayudarlos, según informó DCNewsNow.com.

Corado, también conocida como Vladimir Orlando Artiga Corado, se declaró culpable de fraude electrónico el 17 de julio de 2024.

Corado recibió más de $1,3 millones del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) y del programa de Préstamos por Desastre por Daños Económicos (EIDL) para Casa Ruby.

“En lugar de usar los fondos como prometió, Corado robó más de $950.000, transfirió al menos $150.000 a cuentas bancarias en El Salvador y lo ocultó al IRS”, dijo la fiscal federal Jeanine Pirro. El dinero deberá ser devuelto a la Administración de Pequeños Negocios.

“Jamás tuve la intención de convertirme en una fugitiva”, dijo Corado durante la audiencia. “Quiero decirle lo arrepentida que estoy”.

La organización sin fines de lucro, que ofrecía refugio y servicios para menores que se identificaban como LGBTQ, abrió en 2012 y se expandió durante la década siguiente gracias a millones recibidos en subvenciones y donaciones. Cerró en 2022 tras acusaciones de mala gestión financiera y fraude.

Al inicio de la investigación por posible fraude, Corado fue arrestada y acusada de desviar al menos $200.000 de fondos de ayuda por COVID a una cuenta bancaria privada en El Salvador.

En 2022, cuando salieron a la luz las irregularidades financieras en Casa Ruby, Corado vendió su casa en el condado de Prince George, Maryland, y huyó a El Salvador. Agentes del FBI la arrestaron el 5 de marzo de 2024 en un hotel en Laurel, Maryland, cuando regresó inesperadamente a Estados Unidos, según el Departamento de Justicia.

© Just The News