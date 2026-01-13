El Senado avanza con un paquete de asignaciones ante la posibilidad de un nuevo cierre de Gobierno

Publicado por Williams Perdomo 13 de enero, 2026

El Senado votó la noche de este lunes para avanzar un paquete de asignaciones presupuestarias que agrupa varios proyectos de gasto. La decisión, que se votó de manera abrumadora, representa un paso más hacia la financiación del Gobierno antes de la fecha límite del 30 de enero y ante un posible cierre de la Administración.

En ese sentido, el Senado votó 80 a 13 para avanzar el paquete, que ya había sido aprobado la semana pasada por la Cámara de Representantes con un margen contundente de 397 a 28. La iniciativa contempla la financiación de los departamentos de Comercio, Justicia e Interior, así como de las agencias relacionadas, y de proyectos de energía y recursos hídricos.

Medios como The Hill explicaron que "la votación del lunes prepara el terreno para otra votación este martes para proceder con el paquete de gastos, que el líder de la mayoría del Senado, John Thune (R–Dakota del Sur), dijo que espera aprobar antes del fin de semana del Día de Martin Luther King Jr".

Entre tanto, Susan Collins, presidenta del Comité de Asignaciones del Senado, celebró la decisión y resaltó que es "resultado de meses de trabajo [y de] negociaciones bipartidistas y bicamerales". Además, señaló que reduciría el gasto discrecional "al tiempo que enfoca mejor el gasto en las prioridades clave del pueblo estadounidense".

Similar fue la posición de la senadora Patty Murray, vicepresidente del comité de Asignaciones, que indicó que la legislación ayudaría a los estadounidenses a pagar sus facturas de electricidad, a disfrutar de acceso a agua potable limpia en sus hogares y a prevenir inundaciones en áreas vulnerables de todo el país.