Trump dice que Microsoft implementará cambios para evitar que los hogares paguen más por electricidad

Publicado por Sabrina Martin 12 de enero, 2026

El presidente Donald Trump afirmó este lunes que su Administración trabaja con Microsoft para evitar que la expansión de centros de datos vinculados a la inteligencia artificial provoque aumentos en las facturas de electricidad de los hogares estadounidenses.

En una publicación en Truth Social, Trump señaló que Microsoft aplicará cambios a partir de esta semana para asegurar que su creciente consumo energético no se traduzca en mayores costos para los consumidores. Indicó además que esta es la primera empresa tecnológica en asumir compromisos concretos con el Gobierno federal y que habrá más anuncios en las próximas semanas.

Centros de datos y costos energéticos

Trump subrayó que los centros de datos son esenciales para mantener el liderazgo de Estados Unidos en inteligencia artificial y para la seguridad del país, pero insistió en que las grandes compañías tecnológicas deben asumir el costo de su propio consumo energético y no trasladarlo a los usuarios.

“Los centros de datos son fundamentales para ese auge y para mantener a los estadounidenses libres y seguros, pero las grandes empresas tecnológicas que los construyen deben pagar lo que consumen”, expresó el presidente.