Trump dice que Microsoft implementará cambios para evitar que los hogares paguen más por electricidad

El mandatario insistió en que las grandes compañías tecnológicas deben asumir el costo de su consumo energético.

El logotipo de la empresa estadounidense Microsoft

El logotipo de la empresa estadounidense MicrosoftJulien De Rosa / AFP

Sabrina Martin
Sabrina Martin

El presidente Donald Trump afirmó este lunes que su Administración trabaja con Microsoft para evitar que la expansión de centros de datos vinculados a la inteligencia artificial provoque aumentos en las facturas de electricidad de los hogares estadounidenses.

En una publicación en Truth Social, Trump señaló que Microsoft aplicará cambios a partir de esta semana para asegurar que su creciente consumo energético no se traduzca en mayores costos para los consumidores. Indicó además que esta es la primera empresa tecnológica en asumir compromisos concretos con el Gobierno federal y que habrá más anuncios en las próximas semanas.

Centros de datos y costos energéticos

Trump subrayó que los centros de datos son esenciales para mantener el liderazgo de Estados Unidos en inteligencia artificial y para la seguridad del país, pero insistió en que las grandes compañías tecnológicas deben asumir el costo de su propio consumo energético y no trasladarlo a los usuarios.

“Los centros de datos son fundamentales para ese auge y para mantener a los estadounidenses libres y seguros, pero las grandes empresas tecnológicas que los construyen deben pagar lo que consumen”, expresó el presidente.

Expansión acelerada y alta demanda energética

El anuncio se produce mientras las principales empresas del sector aceleran la construcción de infraestructura digital y anticipan mayores gastos de capital para sostener el crecimiento de la IA. La semana pasada, Meta anunció acuerdos con tres compañías nucleares para un centro de datos en Ohio, reflejando la magnitud de la demanda energética del sector.

