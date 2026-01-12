Nueva York: unos 15.000 enfermeros se declaran en huelga para denunciar sus condiciones de trabajo

Publicado por Carlos Dominguez 12 de enero, 2026

Alrededor de 15.000 enfermeros iniciaron una huelga el lunes en tres de los principales hospitales privados de Nueva York para protestar por sus condiciones laborales, especialmente en lo relativo a la seguridad y a los beneficios sociales.

Las autoridades declararon el estado de emergencia ante el paro, que —según la Asociación de Enfermeros del Estado de Nueva York (NYSNA)— se convocó después de que las negociaciones para un nuevo convenio quedaran bloqueadas tras meses de diálogo. El sindicato afirma que esta es la mayor huelga de enfermería registrada en la ciudad.

Nancy Hagans, presidenta de la NYSNA, acusó a los directivos hospitalarios de "priorizar las ganancias por encima de una atención segura para los pacientes".

Reivindicaciones "excesivas"

Los trabajadores en huelga montaron piquetes frente a los hospitales NewYork-Presbyterian, Montefiore Bronx y Mount Sinai. Ante la situación, los centros afectados dieron de alta o trasladaron a algunos pacientes, suspendieron ciertas cirugías y contrataron personal temporal.

"Estamos preparados para seguir brindando atención a los pacientes durante toda la huelga", prometió el grupo Mount Sinai, que consideró "excesivas" las reivindicaciones de la NYSNA, y dijo que "no puede aceptarlas".

Mamdani apoya la huelga

El alcalde socialista de Nueva York, Zohran Mamdani, expresó su respaldo a los enfermeros, señalando que su labor merece reconocimiento y pidiendo a ambas partes retomar de inmediato las negociaciones y actuar con buena fe.

En enero de 2023, unos 7.000 enfermeros ya habían protagonizado una huelga de tres días que culminó con acuerdos para abordar la escasez de personal.