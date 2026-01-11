Trump asegura que Cuba no tendrá más financiamiento de Venezuela: "Alcancen un acuerdo antes de que sea tarde"
El presidente Donald Trump instó el domingo a Cuba a "alcanzar un acuerdo" o enfrentar consecuencias no especificadas. El mandatario también advirtió que el flujo de petróleo y dinero venezolano hacia La Habana se detendrá a partir de ahora.
"¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA: CERO!", dijo Trump en su red Truth Social. "Les sugiero encarecidamente que alcancen un acuerdo, ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE", añadió.
En ese sentido, el presidente aseguró que "Cuba vivió, durante muchos años, de grandes cantidades de PETRÓLEO y DINERO provenientes de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó 'servicios de seguridad' a los dos últimos dictadores venezolanos"
Además, resaltó que "Venezuela ahora cuenta con los Estados Unidos de América, el ejército más poderoso del mundo (¡por mucho!), para protegerla, y la protegeremos".
El dictador enfrenta la Justicia
Pocos minutos más tarde, un escuadrón de la unidad élite Delta Force capturó tanto a Maduro como a su esposa, Cilia Flores, para eventualmente trasladarlos a los Estados Unidos, donde ambos enfrentan cargos tanto de narcotráfico como de otras acusaciones que podrían conllevar penas de 20 años o cadena perpetua.