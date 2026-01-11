Voz media US Voz.us
Trump asegura que Cuba no tendrá más financiamiento de Venezuela: "Alcancen un acuerdo antes de que sea tarde"

El presidente resaltó que "Venezuela ahora cuenta con los Estados Unidos de América, el ejército más poderoso del mundo (¡por mucho!), para protegerla, y la protegeremos".

Trump en Rocky Mount, Carolina del Norte/ Andrew Caballero- ReynoldsAFP

Víctor Mendoza

El presidente Donald Trump instó el domingo a Cuba a "alcanzar un acuerdo" o enfrentar consecuencias no especificadas. El mandatario también advirtió que el flujo de petróleo y dinero venezolano hacia La Habana se detendrá a partir de ahora.

"¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA: CERO!", dijo Trump en su red Truth Social. "Les sugiero encarecidamente que alcancen un acuerdo, ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE", añadió.

En ese sentido, el presidente aseguró que "Cuba vivió, durante muchos años, de grandes cantidades de PETRÓLEO y DINERO provenientes de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó 'servicios de seguridad' a los dos últimos dictadores venezolanos"

Además, resaltó que "Venezuela ahora cuenta con los Estados Unidos de América, el ejército más poderoso del mundo (¡por mucho!), para protegerla, y la protegeremos". 

El dictador enfrenta la Justicia

La semana pasada, el Ejército estadounidense penetró el espacio aéreo venezolano y ejecutó bombardeos en numerosas bases militares en varias ciudades del país sudamericano, incluyendo La Guaira, Caracas y Maracay.

Pocos minutos más tarde, un escuadrón de la unidad élite Delta Force capturó tanto a Maduro como a su esposa, Cilia Flores, para eventualmente trasladarlos a los Estados Unidos, donde ambos enfrentan cargos tanto de narcotráfico como de otras acusaciones que podrían conllevar penas de 20 años o cadena perpetua.

