Trump asegura que Cuba no tendrá más financiamiento de Venezuela: "Alcancen un acuerdo antes de que sea tarde"

Publicado por Víctor Mendoza 11 de enero, 2026

El presidente Donald Trump instó el domingo a Cuba a "alcanzar un acuerdo" o enfrentar consecuencias no especificadas. El mandatario también advirtió que el flujo de petróleo y dinero venezolano hacia La Habana se detendrá a partir de ahora.

"¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA: CERO!", dijo Trump en su red Truth Social. "Les sugiero encarecidamente que alcancen un acuerdo, ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE", añadió.

En ese sentido, el presidente aseguró que "Cuba vivió, durante muchos años, de grandes cantidades de PETRÓLEO y DINERO provenientes de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó 'servicios de seguridad' a los dos últimos dictadores venezolanos"

Además, resaltó que "Venezuela ahora cuenta con los Estados Unidos de América, el ejército más poderoso del mundo (¡por mucho!), para protegerla, y la protegeremos".