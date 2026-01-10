El experto en seguridad Hugo Achá sobre la situación en Venezuela: “La detención de Maduro ha afectado lo que sucede desde Ucrania hasta Taiwan”

Publicado por Luis Francisco Orozco 9 de enero, 2026

La presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó en el noticiero al analista político y experto en seguridad y defensa, Hugo Achá, sobre la toda la situación política que rodea en este momento a Venezuela tras la histórica captura por parte del Ejército de los Estados Unidos del dictador socialista Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, y sus implicaciones en el tablero geopolítico.

“La detención de Maduro ha afectado lo que sucede desde Ucrania hasta Taiwan y todo lo que acontece en este hemisferio, desde la frontera sur hasta la Patagonia. […] El chavismo quedó en ridículo en la ejecución de la operación, pasando por el hecho de que se colocó a Maduro no solamente como un objetivo de naturaleza militar sino que fue puesto a disposición de un juez federal. Mucha gente, incluso en la izquierda norteamericana, intentó decir que había habido una vulneración. No señores, el mismo nivel de autoridad ejecutiva ejercido por Obama para la eliminación de Bin Laden ha sido efectuado hoy”, comentó Achá.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.