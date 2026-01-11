Trump usa poderes de emergencia y firma una orden ejecutiva para blindar el petróleo venezolano bajo control estadounidense

Publicado por Luis Francisco Orozco 10 de enero, 2026

El presidente Donald Trump firmó este viernes una orden ejecutiva para proteger y evitar la confiscación de los fondos que Estados Unidos recibirá de la venta de petróleo venezolano. En una hoja informativa, la Casa Blanca detalló que el mandatario republicano actúa para “promover los objetivos de política exterior de los Estados Unidos” e incluso declara una emergencia nacional con el fin de “salvaguardar los ingresos petroleros de Venezuela mantenidos en cuentas del Tesoro de Estados Unidos frente a embargos o procesos judiciales”.

En el documento también se detalla que dichos ingresos petroleros se verán colocados bajo una protección especial que evitará su incautación por acreedores o tribunales, y se explica que se trata de una medida necesaria para garantizar tanto la seguridad nacional como la política exterior del país. “El presidente Trump está evitando la incautación de ingresos petroleros venezolanos que podrían socavar esfuerzos críticos de Estados Unidos para garantizar la estabilidad económica y política en Venezuela”, señaló la Casa Blanca, detallando además que dichos ingresos están “retenidos exclusivamente para fines soberanos”.

Los fondos no se encontrarían sujetos a reclamaciones privadas

De igual manera, el documento por parte de la Casa Blanca señala sobre la orden firmada por Trump que los fondos son propiedad soberana de Venezuela y están bajo custodia de Estados Unidos para fines diplomáticos y gubernamentales, detallando también que estos no se encuentran sujetos a reclamaciones privadas. Por otra parte, la hoja informativa explica que cualquier uso de procesos judiciales contra dichos fondos representará una clara interferencia con los diferentes esfuerzos que actualmente se están realizando para garantizar la estabilidad económica y política en Venezuela.

En la orden ejecutiva, el líder conservador citó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional del año 1977 y la Ley de Emergencias Nacionales del año 1976 como la justificación legal para salvaguardar los ingresos petroleros venezolanos en cuentas estadounidenses. La firma de dicho documento tiene lugar una semana después de que el Ejército de los Estados Unidos capturara al dictador Nicolás Maduro en una histórica operación, dejando como sustituta a su vicepresidenta Delcy Rodríguez, en lo que el gobierno estadounidense ha definido como un régimen interino tutelado por la Casa Blanca.