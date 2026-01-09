Trump ordena al Gobierno comprar $200.000 millones en bonos hipotecarios para bajar las tasas

Publicado por Brett Rowland | The Center Square 9 de enero, 2026

El presidente Donald Trump dijo el jueves por la tarde que el Gobierno federal comprará $200 mil millones en bonos hipotecarios para bajar las tasas de interés y los pagos mensuales.

En los últimos días, el mandatario estadounidense ha lanzado una serie de ideas para abaratar los costes de la vivienda. El jueves dijo en una publicación en las redes sociales que Fannie Mae y Freddie Mac, entidades creadas por el Gobierno y diseñadas para ayudar al mercado inmobiliario estadounidense, valen "una fortuna" y tienen unos $200.000 millones en efectivo.

"Debido a esto, estoy instruyendo a mis Representantes para COMPRAR $200 BILLONES DE DÓLARES EN BONOS HIPOTECARIOS", escribió Trump en el post de Truth Social. "Esto hará que bajen las tasas hipotecarias, que bajen los pagos mensuales y que el costo de tener una casa sea más asequible".

La vivienda se ha encarecido cada vez más en las últimas décadas.

La edad media del primer comprador de vivienda ha alcanzado recientemente los 40 años, un récord, según un informe de noviembre de 2025 de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios.

La edad media del comprador aumentó hasta un máximo de 59 años en 2025, frente a los 56 del año anterior. La edad media de los compradores primerizos aumentó hasta los 40 años este año desde los 38 del año anterior, mientras que la edad típica de los compradores habituales también aumentó hasta los 62 desde los 61.

Los compradores de primera vivienda disminuyeron hasta el 21% de la cuota de mercado, frente al 24% del año pasado. Eso marca la cuota más baja desde que NAR comenzó a recopilar los datos en 1981. Antes de la Gran Recesión, la norma histórica era del 40%. El informe señaló la división en el mercado de la vivienda.

El Departamento del Tesoro ha comprado bonos hipotecarios en el pasado, incluso durante la crisis inmobiliaria de 2008 y 2009.

