Las FDI matan a dos terroristas de Hezbolá en el Líbano

Publicado por JNS Staff 7 de enero, 2026

Las Fuerzas de Defensa de Israel eliminaron el martes a dos terroristas de Hezbolá en la zona de Kherbet Selem, en el sur del Líbano, confirmaron los militares.

Según las FDI, uno de los terroristas era un ingeniero implicado en facilitar los esfuerzos de restablecimiento militar de la organización.

"Las acciones de los terroristas constituyeron una flagrante violación de los acuerdos de alto el fuego entre Israel y Líbano", dijo el ejército, añadiendo que "continuará operando para eliminar cualquier amenaza y proteger al Estado de Israel."

Ataques selectivos contra infraestructuras terroristas de Hezbolá y Hamás en todo el Líbano

El lunes, las FDI llevaron a cabo una serie de ataques selectivos contra infraestructuras terroristas de Hezbolá y Hamás en todo el Líbano.

La operación tuvo como objetivo los depósitos de armas de Hezbolá utilizados por el ejército iraní para "avanzar en los ataques contra los soldados de las FDI y contra el Estado de Israel, así como para reconstruir sus capacidades militares", según un comunicado de las FDI.

El ejército israelí también atacó centros de producción de armas de Hamás que se estaban utilizando para desarrollar capacidades militares justo al otro lado de la frontera norte del Estado judío.

Los emplazamientos de Hezbolá y Hamás estaban situados dentro de zonas civiles, declaró el ejército, que añadió que esto constituía "otro ejemplo más" del "cínico uso" por parte de los terroristas de los no combatientes libaneses como escudos humanos.

Frágil tregua

El domingo, las FDI eliminaron a dos terroristas de Hezbolá que intentaban reconstruir la infraestructura de la organización en el sureste de Líbano. Los militares compartieron imágenes de vídeo del ataque aéreo, que tuvo como objetivo vehículos en la zona de Al-Jumayjimah, un pequeño pueblo de la provincia libanesa de Nabatieh, a unos 11 kilómetros al norte de la frontera israelí.

El 27 de noviembre de 2024 entró en vigor una tregua entre Jerusalén y Beirut, tras una intensa campaña militar de dos meses de las FDI que debilitó el liderazgo de Hezbolá. El alto el fuego fue cimentado por los gobiernos israelí y libanés y cinco naciones mediadoras, entre ellas Estados Unidos.

El primer ministro libanés, Nawaf Salam dijo Al Araby Television el 6 de diciembre que Beirut pretendía desarmar a todos los grupos armados no estatales del sur del país, incluido Hezbolá, para finales de 2025.

El 31 de diciembre expiró el plazo de desmilitarización fijado por Estados Unidos y las IDF están ahora a la espera de que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu el visto bueno del primer ministro israelí tras sus reuniones con el presidente estadounidenseDonald Trump la semana pasada.

El ejército israelí documentó más de 1.900 violaciones del alto el fuego por parte de Hezbolá

Fuentes de seguridad dijeron a Israel Hayom la semana pasada que Líbano ha afirmado falsamente que ha progresado en la neutralización de Hezbolá. Beirut sostiene que entre el 90% y el 95% del territorio al sur del río Litani ha quedado libre del grupo terrorista, pero los servicios de inteligencia de las FDI pintan un panorama totalmente distinto.

El ejército israelí documentó más de 1.900 violaciones del alto el fuego por parte de Hezbolá a lo largo de 2025, según datos hechos públicos la semana pasada.

Como parte de la aplicación de la tregua, las FDI mataron el año pasado a 380 terroristas, la mayoría de ellos operativos de Hezbolá, y atacaron 950 objetivos terroristas, incluidos 210 depósitos de armas y 60 pozos de túneles.

© JNS