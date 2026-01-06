La Administración Trump mantiene los vuelos de deportaciones a Venezuela tras la captura de Maduro

Publicado por Luis Francisco Orozco 5 de enero, 2026

La cadena Fox News reveló este lunes que los vuelos de deportación a Venezuela por parte de la Administración del presidente Donald Trump seguirán en marcha luego de la histórica captura del dictador socialista Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado sábado durante horas de la madrugada. De acuerdo con lo revelado por el medio conservador, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comentó que “los vuelos no están suspendidos”.

La noticia publicada por Fox News tiene lugar un día después de que la secretaria del DHS, Kristi Noem, asegurara durante una entrevista con dicha cadena que la Administración Trump no tenía entre sus planes ponerle fin a los vuelos de deportación, a pesar de que el presidente anunciara horas después de la captura de Maduro que Venezuela empezaría a ejecutar una transición tutelada por los Estados Unidos. La figura encargada de liderar dicha transición será Delcy Rodríguez, quien era la vicepresidenta de la dictadura venezolana y, tras la captura de Maduro, se ha convertido en su reemplazo como nueva jerarca del chavismo.

Durante una histórica rueda de prensa, Trump comentó que el secretario de Estado, Marco Rubio, ya se encontraba en comunicaciones con Rodríguez antes de la operación en la que se capturó al dictador, asegurando además que esta haría lo que él le pidiera y garantizando que los Estados Unidos podrían ejecutar otro ataque de considerarlo necesario. Incluso, Trump señaló tras la primera comparecencia de Rodríguez, en la que esta mostró un tono retador, que no le gustaron sus palabras y que esta sufriría un destino “peor” que el de Maduro si no hacía lo que él le pedía.