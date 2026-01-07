Después de que Trump golpea a Venezuela, ¿invadirá China Taiwán?

7 de enero, 2026

Los sorprendentes movimientos del presidente Donald Trump contra Venezuela el 3 de enero están generando preocupación de que China pueda actuar pronto contra Taiwán.

El 16 de diciembre, Trump impuso un "bloqueo total y completo" a los petroleros sancionados que entran o salen de Venezuela, y algunos expresaron su preocupación de que sus acciones puedan facilitar que China imponga medidas similares sobre Taiwán, al que reclama como propio.

Craig Singleton, de la Fundación para la Defensa de las Democracias, dijo a Reuters: "Si Estados Unidos impone bloqueos para cambiar resultados políticos en Venezuela, China puede justificar medidas coercitivas contra Taiwán por supuestos motivos de seguridad. Los contextos legales son distintos, pero la oportunidad propagandística es real".

China parece tomarse en serio un bloqueo a Taiwán. El 30 de diciembre, la Guardia Costera china (CCG) y el Global Times, el periódico del Partido Comunista, publicaron conjuntamente un cartel "estrangulador" que mostraba a la Guardia Costera interceptando un buque portacontenedores taiwanés que transportaba el sistema de cohetes estadounidense HIMARS hacia la isla.

El 17 de diciembre, el Departamento de Estado de EEUU había anunciado el mayor paquete de venta de armas a Taiwán hasta la fecha, que incluía cohetes HIMARS.

Según el Global Times, el cartel demostraba la capacidad de la Guardia Costera para "controlar áreas marítimas clave y capturar objetivos peligrosos, mientras la CCG continuaba organizando grupos de trabajo para llevar a cabo patrullas integrales de aplicación de la ley alrededor de la isla de Taiwán".

"La única esperanza de Xi Jinping para una economía que probablemente se está contrayendo es aumentar las exportaciones. Sabe —o debería saber— que no está en posición de interrumpir el comercio internacional"

La publicación del cartel ocurrió el último día de "Misión de Justicia 2025", un ejercicio realizado por el Mando del Teatro Oriental de China. El 31 de diciembre, el Mando anunció que había "completado con éxito" las maniobras, las más extensas jamás realizadas en los mares y el espacio aéreo alrededor de la isla.

La Misión de Justicia 2025, que incluía cinco grandes zonas de exclusión alrededor de la isla principal de Taiwán, practicó la imposición y aplicación de un bloqueo "de facto" por parte de la Guardia Costera china y elementos del Ejército chino.

Muchos afirman que las ventas de armas de Estados Unidos a Taiwán son provocadoras. Cheng Li wun, presidente del principal partido de la oposición en Taiwán, sostiene —según palabras de Nick Schifrin, de NPR— que "más armas podrían provocar la misma guerra que están diseñadas para evitar".

Cheng está equivocado porque, entre otras razones, es poco probable que China inicie hostilidades invadiendo la isla principal de Taiwán o incluso provocando un conflicto mediante un bloqueo o cuarentena.

¿Por qué es poco probable?

Primero, China nunca ha sido tan dependiente del comercio como ahora. La única esperanza de Xi Jinping para una economía que probablemente se está contrayendo es aumentar las exportaciones. Sabe —o debería saber— que no está en posición de interrumpir el comercio internacional.

"Con estos ejercicios, China logró comenzar el año recordándole al mundo que es ella quien utiliza coerción militar para controlar una vasta área, interrumpir las cadenas de suministro globales y obstaculizar las rutas marítimas internacionales", Steven Yates, de la Heritage Foundation, dijo a Gatestone. "Eso no es ser un buen vecino, un actor responsable ni un socio comercial confiable".

Segundo, una invasión de Taiwán sería extremadamente impopular en China. Aunque los habitantes de la isla se identifican como "taiwaneses" —las encuestas muestran que solo alrededor del 3% se consideran "principalmente chinos"—, en China, debido al adoctrinamiento del Partido Comunista, se cree que los taiwaneses son chinos. Y muchos en China creen que "los chinos no matan a chinos".

Por ello, el régimen chino estaría extremadamente preocupado por las bajas que resultaría de una invasión. Pekín evita las bajas, algo evidente en su renuencia a informar sobre las pérdidas en el enfrentamiento con India en junio de 2020 en Galwan. Los líderes chinos son poco propensos a iniciar una guerra, incluso si creen que podrían ganarla, cuando las bajas se contarían en cientos de miles o más.

Dado que una guerra sería impopular —el ánimo en el país es sombrío—, Xi debe saber que una invasión tendría que ser no solo exitosa, sino también incruenta, algo prácticamente imposible.

"Estados Unidos tiene obligaciones de defensa por tratado con dos posibles víctimas de la agresión china —Japón y Filipinas— y tiene una obligación moral y muchas razones prácticas para defender a Taiwán"

Tercero, el Ejército chino, afectado por purgas continuas, no está en condiciones de iniciar hostilidades mayores. Las purgas han golpeado, entre otras unidades, al Mando del Teatro Oriental, responsable de la isla y el Estrecho de Taiwán.

En general, Xi no confía en ningún general o almirante con control total del Ejército Popular de Liberación, control que tendría que otorgar si lanzara una operación combinada aire‑tierra‑mar contra la isla. Xi parece estar perdiendo apoyo dentro del Ejército y no está dispuesto a convertir a un oficial en la figura más poderosa de China dándole control sobre prácticamente todas las fuerzas armadas.

Cuarto, las acciones de China están creando una coalición formidable en su contra, y pronto los chinos se darán cuenta de que no pueden enfrentarse a todos. Como dice Yates, la Misión de Justicia "probablemente acelerará las tendencias hacia la resiliencia civil en Taiwán; hacia capacidades de defensa autóctonas; y hacia la colaboración contra la amenaza común entre Japón, Taiwán y Filipinas, todos apoyados por Estados Unidos".

Nada de esto significa que Xi sea incapaz de iniciar una guerra. De hecho, está llevando a cabo una serie de acciones provocadoras en toda la periferia china, desde India en el sur hasta Corea del Sur en el norte. Especialmente peligrosas son las acciones de la marina y la guardia costera chinas contra Filipinas en lugares como Scarborough Shoal, Second Thomas Shoal y Sandy Cay.

Xi aparentemente cree que un alto nivel de tensión sirve a sus intereses personales, ya que la confrontación constante impediría que adversarios políticos lo desafíen o incluso lo destituyan. Puede equivocarse en cualquier momento y ahora no puede desescalar ni actuar de manera constructiva. Cualquier incidente, por lo tanto, podría salirse de control.

Si estalla una guerra en cualquier parte de Asia Oriental, casi con certeza se expandirá rápidamente. Estados Unidos tiene obligaciones de defensa por tratado con dos posibles víctimas de la agresión china —Japón y Filipinas— y tiene una obligación moral y muchas razones prácticas para defender a Taiwán. En la práctica, una vez que un país de la red de tratados de Estados Unidos es atacado, todos terminan involucrados.

Del otro lado, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, dijo a finales de diciembre que su país apoyaría a China en "una posible escalada en el Estrecho de Taiwán". China, sin duda, obligaría también a Corea del Norte a apoyar su esfuerzo bélico.

Ningún país de Asia Oriental escaparía a la guerra.

Gordon G. Chang, autor de Plan Red: el proyecto de China para destruir a Estados Unidos.

© Gatestone Institute