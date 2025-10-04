El Tesoro publica el diseño de una moneda con la cara de Trump para celebrar los 250 años de Estados Unidos

Publicado por Joaquín Núñez 3 de octubre, 2025

El Departamento del Tesoro considera acuñar una moneda con la cara de Donald Trump para celebrar el aniversario número 250 de Estados Unidos en 2026. El diseño preliminar de la moneda fue publicado el viernes, generando miles de comentarios en las redes sociales.

Brandon Beach, exsenador estatal de Georgia y actual tesorero, publicó en las redes sociales un boceto de la moneda de un dólar. Una cara presenta el perfil del rostro de Trump, las palabras "libertad" y "en Dios Confiamos", y los años 1776 y 2026.

Del otro lado también está el presidente, con el puño en alto y las históricas palabras "luchen, luchen, luchen", pronunciadas por el republicano luego del primer intento de asesinato en Butler, Pensilvania.

"A pesar del cierre forzoso de nuestro Gobierno por parte de la izquierda radical, los hechos son claros: bajo el liderazgo histórico del presidente Donald J. Trump, nuestra nación entra en su 250 aniversario más fuerte, más próspera y mejor que nunca", señaló un portavoz del Tesoro en un comunicado.

"Aunque aún no se ha seleccionado el diseño definitivo de la moneda de 1 dólar para conmemorar el 250 aniversario de los Estados Unidos, este primer borrador refleja bien el espíritu perdurable de nuestro país y nuestra democracia, incluso ante obstáculos inmensos", añadió.

¿Puede el Tesoro acuñar una moneda conmemorativa con la cara de Trump?

La emisión de una moneda conmemorativa ya fue aprobada por el Congreso en 2020. La legislación bipartidista fue firmada por Trump y autorizó al secretario del Tesoro, hoy Scott Bessent, a emitir monedas de un dólar durante todo el 2026. Las monedas deben reflejar un contenido emblemático del aniversario número 250 del país.

Sin embargo, una moneda con la cara de Trump necesitará volver a pasar por el Congreso para poder emitirse. En caso de que los legisladores den el visto bueno, el diseño final deberá pasar por el filtro del Comité Asesor de Acuñación de Monedas de los Ciudadanos (CCAC) y la Comisión de Bellas Artes.