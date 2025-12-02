¿Podría Donald Trump deportar a Ilhan Omar a Somalia?

Publicado por Carlos Dominguez 2 de diciembre, 2025

El presidente Trump dijo el domingo que la representante Ilhan Omar (demócrata por Minnesota) debería ser expulsada del Congreso y ser enviada de regreso a Somalia, su país de origen, si se llegaran a comprobar las acusaciones de fraude migratorio que se le imputan desde hace años, en particular la de haberse casado con su hermano para entrar al país.

A bordo del Air Force One, el presidente habló sobre la posible deportación de Omar: "Hay una congresista que va por ahí hablando a todo el mundo de nuestra Constitución, pero supuestamente entró en nuestro país casándose con su hermano", dijo Trump. "Bueno, si eso es cierto, no debería ser congresista y deberíamos echarla de nuestro país".

Mientras hablaba con los periodistas, el presidente aseveró que Estados Unidos no necesita gente que venga al país para decir "lo que tenemos que hacer".

Días antes, en un mensaje publicado en Truth Social durante Thanksgiving, Trump afirmó que "cientos de miles de refugiados de Somalia se están apoderando del que alguna vez fue el gran estado de Minnesota" y criticó al gobernador Tim Walz por no hacer nada, mientras que arremetió contra Omar, llamándola "la peor congresista" del país, al tiempo que sugirió que probablemente ingresó ilegalmente a Estados Unidos tras haberse casado con su hermano.

"Omar, siempre envuelta en su pañuelo hiyab, y que probablemente entró ilegalmente en EEUU en el sentido de que no está permitido casarse con tu hermano, no hace más que quejarse con odio de nuestro país, de su Constitución y de lo 'mal' que la tratan", aseveró el presidente.

Los comentarios de Trump se producen mientras Omar defiende a la comunidad somalí de Minnesota, pese a los informes que señalan que numerosos miembros de esta diáspora estarían implicados en un fraude multimillonario contra la asistencia social.

En su mensaje de Thanksgiving, el presidente también aseguró detener permanentemente la inmigración desde todos los países del Tercer Mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo y que expulsaría a cualquiera que sea "incapaz de amar" al país.

En septiembre, en otro post en Truth Social, Trump criticó a Somalia por estar "plagada de una falta de control del Gobierno central, pobreza persistente, hambre, terrorismo resurgente, piratería, décadas de guerra civil, corrupción y violencia omnipresente".

El presidente también criticó a la congresista por decirle al Gobierno de EEUU "cómo dirigir América" y se preguntó: "¿No fue ella la que se casó con su hermano para obtener la ciudadanía?".

La posible desnaturalización de Omar

La revocación de la ciudadanía de la congresista sería posible bajo la ley estadounidense si el Gobierno demuestra en una corte federal que esta fue obtenida mediante una tergiversación intencional de un hecho material.

Podría seguir la deportación, pero sería un proceso largo que requiere pruebas irrefutables de que realmente se casó con su hermano para obtener la ciudadanía, y por el momento no se han iniciado procedimientos formales contra Omar.

La congresista se casó en 2009 con Ahmed Nur Said Elmi. Algunos críticos han sostenido, hasta ahora sin pruebas, que Elmi sería su hermano biológico. Omar ha negado estas acusaciones, calificándolas de "absolutamente falsas y ridículas" en un comunicado de 2016.

En 2017, la congresista se divorció de Elmi y posteriormente se casó con Tim Mynett en 2020.

Megafraude al contribuyente, bajo los ojos de las autoridades

Las declaraciones más recientes de Trump se producen tras una investigación del City Journal (CJ), publicada a finales de noviembre, que reveló que bajo el mandato del gobernador Tim Walz se habrían sustraído miles de millones de dólares de los contribuyentes, en muchos casos mediante fraudes presuntamente cometidos por miembros de la comunidad somalí de Minnesota.

Por otra parte, fuentes federales de la lucha antiterrorista, citadas por el CJ, confirmaron que millones de dólares en fondos robados de la asistencia social han sido enviados a Somalia, donde finalmente han ido a parar a manos de Al Shabaab, un grupo terrorista vinculado con Al Qaeda.

De acuerdo al City Journal, los estafadores han aprovechado su creciente influencia política para cultivar estrechos vínculos con cargos electos de Minnesota. El CJ asegura que varias personas implicadas en la trama Feeding Our Future hicieron donaciones o aparecieron públicamente con Ilhan Omar.

En 2019, esta organización sin fines de lucro recibió $3,4 millones en fondos federales. Sin embargo, de acuerdo al CJ, en los meses posteriores al inicio de la pandemia de COVID-19, Feeding Our Future aumentó rápidamente el número de centros patrocinados. De acuerdo a la investigación, la organización recibió casi $200 millones en 2021.

El City Journal reveló que utilizando recuentos falsos de comidas, registros de asistencia manipulados y facturas falsificadas, los autores de la trama de fraude afirmaron estar sirviendo miles de comidas al día, siete días a la semana, a niños desfavorecidos.