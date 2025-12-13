El Departamento a Agricultura anunció un acuerdo con México sobre disputa por el agua

Publicado por Israel Duro 13 de diciembre, 2025

El Departamento de Agricultura estadounidense anunció la noche del viernes que llegó a un acuerdo con México, que ha incumplido sus obligaciones en un tratado para compartir agua y que motivó una amenaza del presidente Donald Trump de imponer aranceles.

"Estados Unidos y México llegaron a un acuerdo hoy para cumplir con las obligaciones actuales en materia de recursos hídricos de los agricultores y ganaderos estadounidenses y para que México cubra el déficit de agua hacia Texas en el marco del Tratado de 1944", indicó esa cartera en un comunicado. Precisó que este acuerdo se aplicaba al "ciclo en curso y al déficit de agua del ciclo anterior".

Trump acusó el lunes a México de no respetar el tratado de reparto de agua entre ambos países y que obliga a Estados Unidos al envío de 1.850 millones de metros cúbicos del río Colorado y a México a proveer 432 millones del líquido del río Bravo.

Un déficit de más de 1.000 millones de metros cúbicos de agua en los últimos 5 años

México está retrasado en sus obligaciones. Según Washington, su vecino acumula un déficit de más de mil millones de metros cúbicos de agua en los últimos cinco años. "Esta violación perjudica gravemente nuestras hermosas cosechas y nuestro ganado en Texas", escribió Trump el lunes.

El Departamento de Agricultura explicó el viernes que México había aceptado suministrar 250 millones de metros cúbicos de agua a partir de la próxima semana y ponerse al día con el retraso. La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, citada en el comunicado, dijo que México entregó más agua en un año que en los cuatro años anteriores en total.

Amenaza de aranceles adicionales

Trump ha dicho que si México sigue faltando a sus compromisos, se reserva el derecho de imponer aranceles del 5% a los productos mexicanos importados.

Según el subsecretario de Relaciones Exteriores mexicano para América del Norte, Roberto Velasco, una fuerte sequía en 2022 y 2023 impidió al país cumplir sus obligaciones.