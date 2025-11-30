Minnesota: empleados estatales acusan al gobernador Walz de encubrir el fraude millonario en programas sociales en medio de acusaciones contra la comunidad somalí

Publicado por Agustina Blanco 30 de noviembre, 2025

En un giro que sacude la política de Minnesota, más de 400 empleados actuales del Departamento de Servicios Humanos (DHS) han elevado duras acusaciones contra el gobernador demócrata Tim Walz, a quien responsabilizan directamente de un fraude masivo en programas de asistencia social.

Según el grupo, que se identifica en redes sociales como compuesto por al menos 480 trabajadores activos, Walz no solo ignoró advertencias tempranas sobre irregularidades, sino que respondió con una campaña sistemática de represalias contra quienes alzaron la voz.

Los denunciantes, que publicaron su testimonio en X, describen un patrón de "vigilancia, amenazas y represión" dirigido a silenciar a los whistleblowers. "Le informamos a Tim Walz sobre el fraude desde el inicio, con la esperanza de colaborar para detenerlo, pero recibimos lo contrario. Walz retalió sistemáticamente contra los denunciantes e hizo todo lo posible por desacreditar los reportes", afirmaron en su comunicado.

Tim Walz is 100% responsible for massive fraud in Minnesota. We let Tim Walz know of fraud early on, hoping for a partnership in stopping fraud but no, we got the opposite response. Tim Walz systematically retaliated against whistleblowers using monitoring, threats, repression,… https://t.co/cEtbnuKmgn — Minnesota Department of Human Service Employees (@Minnesota_DHS) November 30, 2025

Además, el grupo acusa al gobernador de debilitar a la Oficina del Auditor Legislativo, permitiendo que las agencias estatales ignoraran recomendaciones clave de auditorías internas.

Esta denuncia surge en un momento de máxima tensión, mientras fiscales federales profundizan en uno de los mayores escándalos de fraude de la era COVID-19, que ha involucrado a decenas de acusados de la próspera comunidad somalí de Minnesota.

Feeding Our Future



El caso central gira en torno al esquema "Feeding Our Future", un programa federal de nutrición infantil que, según el Departamento de Justicia (DOJ), perdió más de 250 millones de dólares en fondos robados.

La semana pasada, se presentaron cargos contra el acusado número 78, y ya se han dictado más de 50 condenas. Lo que al principio parecía un incidente aislado ha escalado a una red de estafas que, en los últimos cinco años, ha afectado múltiples servicios sociales estatales, como estabilización de vivienda y terapias para autismo. Autoridades policiales estiman que estos fraudes han defraudado miles de millones en total, con empresas ficticias facturando servicios inexistentes a agencias gubernamentales, según reseña Fox News.

¿Fondos transferidos a Somalía?



Además, un informe del Manhattan Institute's City Journal añade una capa alarmante: fuentes federales anónimas en contraterrorismo sugieren que parte de los fondos robados se transfirieron a Somalia, potencialmente beneficiando al grupo extremista Al-Shabaab, aunque los cargos federales no incluyen vínculos directos con terrorismo.

Walz responde



Walz, quien ha enfrentado crecientes críticas por laxitud en la gestión, abordó el tema en una conferencia de prensa la semana pasada. "Este fraude socava la confianza en el gobierno y debilita programas esenciales para elevar la calidad de vida", declaró, enfatizando que "si cometes fraude, no importa de dónde vengas o en qué creas, irás a la cárcel".

El domingo, en el programa "Meet the Press" de NBC, la conductora Kristen Welker lo confrontó directamente sobre su responsabilidad en el fracaso para detener estas irregularidades. "Por supuesto que asumo la responsabilidad de meter gente en la cárcel", replicó Walz, defendiendo que Minnesota es un "estado próspero y bien administrado" con calificación crediticia AAA.

Agregó, además, que culpar a comunidades enteras por acciones de unos pocos es "pereza política", y rechazó estigmatizar a los somalíes, un grupo que representa alrededor del 1% de la población estatal pero que ha sido clave en el apoyo demócrata.