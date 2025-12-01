Noem confirma que mantuvo los vuelos de deportación pese a una orden judicial: “Las decisiones sobre las deportaciones son mías”

Publicado por Sabrina Martin 30 de noviembre, 2025

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó el domingo que ordenó continuar con la deportación y traslado de detenidos venezolanos a El Salvador, aun cuando existía una orden judicial que suspendía los vuelos. La funcionaria señaló que estas decisiones corresponden a su autoridad dentro del Departamento de Seguridad Nacional.

Durante una entrevista Noem declaró: “Las decisiones sobre deportaciones, a dónde van los vuelos y cuándo salen son mías en el Departamento de Seguridad Nacional… seguiremos haciendo lo correcto y garantizando la expulsión de los criminales peligrosos”.

El Departamento de Justicia respalda la directiva

Documentos judiciales presentados la semana pasada indican que el Departamento de Justicia (DOJ) informó que Noem instruyó a los funcionarios a mantener las transferencias hacia una prisión de alta seguridad en El Salvador. La directiva se emitió mientras se evaluaba si la Administración podría enfrentar un posible proceso por desacato, luego de la orden de un juez que buscaba el retorno de más de 100 venezolanos a Estados Unidos.