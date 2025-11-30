Texas busca asociarse con Turning Point para abrir delegaciones en todas las universidades y escuelas secundarias del estado

Publicado por Esther Wickham | The Center Square 30 de noviembre, 2025

Las autoridades de Texas están buscando asociarse con la organización conservadora Turning Point USA para establecer delegaciones en todos los campus universitarios y escuelas secundarias del estado.

Tal alianza parece posible para el grupo, que bajo el liderazgo del difunto fundador Charlie Kirk tuvo mucho éxito en movilizar el voto joven conservador.

TPUSA afirma que, en los seis días posteriores al asesinato de Kirk ocurrido en septiembre en un campus universitario de Utah, recibió 54.000 solicitudes de estudiantes de secundaria y universitarios de todo el país para crear o unirse a secciones locales de la organización.

Desde entonces, ese número ha aumentado supuestamente a más de 135.000.

El comisionado de Educación de Texas, Mike Morath, se reunió con el director Senior de Turning Point USA, Josh Thifault, el 3 de noviembre en Austin para discutir la iniciativa, según el Texas Tribune.

El vicegobernador republicano de Texas, Dan Patrick, anunció el viernes que donará un millón de dólares de su cuenta de campaña para instalar delegaciones de Turning Point USA en todos los campus universitarios y escuelas secundarias del estado.

"No había planeado hacer una donación antes de la llamada, pero el Señor puso en mi corazón hacer una contribución significativa para poner en marcha el proyecto de Texas", dijo Patrick en un post en X. "Texas tiene el tamaño y el corazón para abrir más delegaciones que cualquier otro estado y más que la mayoría de los países. Hagámoslo por Charlie y por Texas".

Mientras tanto, el antiguo superintendente de escuelas de Oklahoma, Ryan Walters, anunció una asociación con Turning Point USA, que tiene su sede en Phoenix, para iniciar delegaciones en todas las escuelas secundarias del estado.

"Vamos a luchar contra la propaganda progresista impulsada por la izquierda radical y los sindicatos de profesores", dijo Walters. "Nuestra lucha empieza ahora".

Incluso a nivel federal, el Departamento de Educación anunció la semana pasada una asociación con TPUSA y más de 40 otras organizaciones para lanzar la Coalición de Educación Cívica América 250.

El objetivo de esta coalición es "garantizar que todos los jóvenes estadounidenses comprendan la belleza de nuestra nación y estén equipados con los conocimientos cívicos necesarios para contribuir significativamente a su futuro", declaró la secretaria de Educación, Linda McMahon.

