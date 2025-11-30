Voz media US Voz.us
Trump condiciona a Maduro: salida voluntaria o una posible acción militar de Estados Unidos

La advertencia se produjo durante una llamada en la que Caracas pidió una amnistía para Maduro y su círculo cercano.

Nicolás MaduroVenezuelan presidency, Zurimar Campos / AFP

El Gobierno del presidente Donald Trump elevó la presión sobre el dictador venezolano Nicolás Maduro tras una conversación telefónica sostenida la semana pasada, en la que Washington le advirtió que si no se retira del cargo de forma voluntaria, Estados Unidos consideraría otras opciones, incluido el uso de la fuerza, según fuentes familiarizadas con la conversación.

Durante la llamada también se trataron las demandas de Venezuela para obtener una amnistía general que cubra a Maduro, a sus principales asesores y a sus familias, apunta la misma fuente; varios de esos cercanos enfrentan sanciones financieras y acusaciones penales por parte de Estados Unidos.

Movimientos militares de EEUU en la región aumentan la presión

En paralelo, Estados Unidos ha intensificado su postura militar alrededor de Venezuela. Datos de seguimiento aéreo, junto con la confirmación de un funcionario de defensa, indican que en las últimas semanas se han llevado a cabo simulacros de ataque utilizando aviones de combate y bombarderos en el Caribe.

Además, el Pentágono ha reforzado su presencia en la región, preparando la infraestructura necesaria para sostener un mayor ritmo de operaciones aéreas en caso de que Trump decida avanzar con nuevas medidas.

Una estrategia para forzar decisiones en Caracas

La advertencia marca uno de los momentos de mayor presión directa de Washington sobre Maduro en los últimos meses. Para la Administración Trump, la salida del dictador venezolano sigue siendo un objetivo central de su política hacia la región, y los recientes movimientos buscan dejar claro que el tiempo para negociar una salida voluntaria se estaría agotando.

